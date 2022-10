Aprenda a usar o Linkedin a seu favor

De acordo com um estudo recente da Statistic Brain, aproximadamente, 122 milhões de pessoas conseguiram uma entrevista através da rede social corporativa LinkedIn, sendo que 35,5 milhões foram contratadas através de contato realizado no site. A pesquisa mostrou ainda que 90% dos recrutadores utilizam a ferramenta na hora das contratações.

Hoje, o LinkedIn tem 850 milhões de usuários, sendo 60 milhões de brasileiros. São 59 milhões de empresas em nível global e 39.000 skills cadastradas. Apesar dessas possibilidades, poucos profissionais usam bem a rede quando se trata de ampliar as chances para novas oportunidades no mercado de trabalho.

Estrategista de Comunicação e instrutor oficial do LinkedIn Learning, com 10 mil alunos, Marc Tawil afirma que para se fazer perceber na rede, a primeira coisa é preparar um perfil robusto, rico em informações do seu passado e presente. “Dar detalhes, citar as empresas, os cases e, de preferência, selar isso com uma foto incrível”, ensina.

Marc Tawil reforça a necessidade de interação e trocas, afinal, se trata de uma rede social e o perfil não deve ficar inativo (Foto: Divulgação)

Para Tawil é fundamental usar um tom positivo nas interações, procurando interagir com perfis da área desejada, postando regularmente a respeito dessa mesma área se possível, além de estabelecer contato com especialistas em recolocação e manifestar este desejo. “Com um pequeno texto introdutório, procurar diretamente os RHs e contratantes das empresas deste mesmo setor desejado. Se houver alguém, um contato seu que trabalhe nesta mesma empresa, você pode pedir para ser introduzido para quem contrata”, afirma, lembrando que esse é o poder de uma rede social: contatos geram mais contatos e também oportunidades.

Bom uso

Liris Gonçalves acredita que a rede oferece inúmeras oportunidades, mas lamenta a falta de posicionamento estratégico por parte das pessoas que mantém perfil no Linkedin. “Apenas 5% dos usuários do LinkedIn no Brasil postam diariamente e 81% nunca postam nada! O Linkedin não é apenas uma ferramenta para conquistar um emprego ou para utilizar quando você está aberto às novas oportunidades. Você deve utilizar ao longo da sua carreira para se posicionar”, afirma.

Rakel Gogliatti salienta a importância de enviar o currículo apenas para quem realmente vai interessar, de modo estratégico e objetivo (Foto: Divulgação)

Autora do livro o Despertar Pessoal e mestranda em Multimídia pela Universidade do Porto, em Portugal, Rakel Gogliatti diz que na hora de incrementar o próprio perfil na rede social é importante não se transformar num franco atirador. “Quando estamos em uma busca ativa e urgente por emprego, às vezes caímos na tentação de enviar nosso currículo e aplicar para todas as vagas que aparecem, sem critérios. Não faça isso!”, pontua, destacando que, dificilmente, enviar o seu currículo e aplicar para qualquer vaga, longe da sua experiência ou do seu perfil de profissional, vai trazer um resultado positivo.

“Mesmo que traga uma oportunidade, pode ser que gere mais frustração do que uma contratação satisfatória e duradoura, porque pode ser que esteja distante do desejo do profissional e perfil”, esclarece Rakel.

Marc Tawil lembra que além do perfil pessoal, é necessário também interagir com outros perfis, e, de preferência, postar regularmente os seus bastidores profissionais e “palcos” para se fazer perceber. “Você não está trabalhando? Está tudo bem também. Pode postar sobre o seu mercado, coisas interessantes que você viu, leituras que você fez, cursos que você participou ou até podcasts que você ouviu sempre dando a sua opinião sobre”, sugere.

Para Tawil, o profissional jamais deve deixar o perfil parado, guardar apenas para si o desejo de mudar de área ou ser contratado. “É importante manifestar a vontade de mudar, mas isso tem que ser feito com parcimônia, estratégia e com respeito até aos próprios usuários da rede. Pedidos desesperados, interações com súplicas e textos tristes não colam. Vão te mandar para o fim da fila”, ensina.

Interação constante

Liris Gonçalves também reforça a importância de manter publicações regulares, compartilhando informações e conhecimentos relevantes que ajudem a construir a imagem que busca para você: é uma prova de suas competências. “Isto atrairá olhares para seu perfil e oportunidades de trabalho. Por isto, o perfil deve estar atualizado e campeão – arrume a casa antes de receber visitas”, afirma Liris.

Líris Gonçalves alerta para a construção de um perfil profissional que traduza a verdadeira essência do indivíduo (Foto: Divulgação)

Além disso, o estrategista não recomenda discutir sobre política e outros temas sensíveis, além de postar eventuais ofensas ou preconceitos, pois além de condenáveis, também levam à morte na rede e, quem sabe, até no mercado de trabalho. Tawil lembra ainda que uma rede social exige interação, logo, o profissional precisa responder aos comentários, comentar no post dos outros, celebrar as vitórias dos colegas, seguir os influenciadores admirados e respeitados, além de interagir com eles. “O algoritmo entende que o usuário que interage é um usuário que se dedica mais à plataforma e, portanto, tem mais chances de performance”, destaca.

Outra dica importante na hora de turbinar o perfil no Linkedin é tornar o espaço pessoal num território próximo dos perfis admirados. “Chamamos isso de “modelagem”. Também não pode ser um perfil que não condiga com o seu jeito e modo de vida. Tem de ser você, pois os recrutadores procuram lá em primeiro. Você deve praticar aquilo que você posta. Sendo você, fica tudo mais fluido”, esclarece Tawil.

A sugestão de Liris Gonçalves é não lançar mão da ferramenta open to work, desativando o botão de “atualização” de cargo, que avisa a todos da rede que está desempregado(a). “O ideal é listar seus contatos e classificá-los por alto e baixo grau de influência e proximidade. Os mais influentes e mais próximos devem ser avisados por você, assim como os menos influentes e próximos: são eles que podem te ajudar nas recomendações de vagas”, sugere.

Rakel Gogliatti por sua vez diz que, geralmente, quando busca novas oportunidades, deixa essa opção ativada apenas para recrutadores, mesmo tendo a opção de deixar também esta opção ativada publicamente para todos os usuários do Linkedin. “Vale usar a ferramenta de "vagas/jobs" que o Linkedin oferece - onde tem as oportunidades disponíveis – onde se pode definir o que se busca em um trabalho, se remoto ou presencial, localização, e pesquisar as vagas em aberto dentro dos seus parâmetros”, explica.

Objetividade

Ela lembra que quanto mais objetiva for a busca em vagas/jobs, incluindo qual a vaga que se deseja (exemplo: analista sênior de marketing, ao invés de só pesquisar "marketing"), maior será a probabilidade do próprio Linkedin oferecer oportunidades mais próximas dos seus interesses.

“Tendo o seu perfil bem completo, você pode utilizar a opção "easy apply" ou enviar o seu CV, para concorrer àquela oportunidade já sabendo que é mais próxima da sua experiência profissional. Em alguns casos, se você acha que tem o perfil ideal para determinada vaga, é interessante mandar uma mensagem direta para o recrutador que postou a oportunidade de emprego no Linkedin”, ensina.

Rakel é enfática em lembrar que o interessado, primeiro, deve se candidatar à vaga, e depois se apresentar ao recrutador por mensagem de forma educada, objetiva, sem se alongar muito. “O Linkedin, inclusive, tem já um modelo de mensagem que ele sugere para ser enviado nesses casos, quando você clica no nome de determinado recrutador que postou uma oportunidade em "vagas"”, reforça.

Por fim, Rakel diz que não bombardear recrutadores e CEOS por mensagem direta (inbox) também é uma dica importante. “Apenas utilizar esta opção de mensagem direta quando tiver certeza que determinada vaga é realmente conectada ao seu perfil profissional e você seria o candidato ideal, ou se você já conhecer pessoalmente ou possuir algum grau de proximidade com aquela pessoa. Caso contrário, confie no seu perfil e experiência e aplique para a vaga conforme as orientações publicadas”, finaliza.



Como construir um Perfil Campeão?

1. Mantenha seu perfil atualizado

Cursos, formações, treinamentos, novas conquistas profissionais, prêmios: sempre adicione ao

seu perfil, sempre que possível com fotos e marcando quem estava com você ali.

2. Capriche no resumo

Fale sobre você:

• Se apresente;

• Diga quais problemas resolve e para quem resolve;

• Qual é sua especialidade e sua área de atuação;

• Fale o que te motiva e inspira;

• Adicione informações de contato (telefone, e-mail, WhatsApp etc.).

3. Tenha uma boa foto de perfil e capa

Foto e capa são seu cartão de visita, por isto recomendo:

• Use uma foto atual, sem exageros como maquiagem excessiva ou terno, com uma

imagem semelhante a seu dia a dia, bem-vestido(a);

• Capriche na iluminação e não postura: foto fontal ou levemente aperfilhada, com um

sorriso natural e olhar autoconfiante sem ser arrogante;

• Seu rosto deve ocupar pelo menos 80% do espaço da foto: é para que te conheçam e

reconheçam;

• Para a foto de capa, use a logo da empresa como fundo, ou uma frase que te

representa, se tiver alguma foto palestrando, traz autoridade.

4. Liste suas competências

Suas competências litadas são fundamentais para entender seu perfil. Procure pela seção de

competências e selecione aquelas nas quais você mais se destaca e que são importantes para a

vaga que deseja ocupar.

Não exagere na lista para não perder o foco. Se quiser, faça os testes de competência do

próprio LinkedIn.5. Inclua seus certificados

Certificados comprovam suas competências, e te trarão mais credibilidade para o seu perfil.

6. Escolha um título profissional

Uma das principais informações, pois te posicionam na rede. Use palavras-chave sobre a sua

função atual, especialidade, formação, etc. Use7. Mencione suas e

o caractere “|” para criar as separações.

Capriche nos 80 primeiros caracteres que são os que aparecem no seu perfil quando posta algo.

7. Mencione suas experiências profissionais

Numa linha do tempo, mencione de forma sucinta seus empregos e principais realizações.

Foque nos últimos 5 anos. Quanto mais distante do presente, menos detalhes. Inclua todos os

empregos que passou, exceto um ou outro que tenha ficado pouquíssimo tempo e que não te

ajude a se posicionar como quer.

Mencione cargo, nome da empresa, data início e fim, e lembre-se que o segredo está nas

realizações, projetos e conquistas, que são o que pesam a seu favor.

8. Formação acadêmica

Importante mencionar sua graduação, pós-graduação, curso técnico, mestrado, com o nome

da instituição, a data e o curso.

Inclua uma breve descrição contando sobre suas atividades.

9. Crie uma URL personalizada

O LinkedIn cria uma URL para o novo usuário que normalmente não é “amigável” e por isto

oferece a oportunidade de alterá-la. Coloque um nome pelo qual é reconhecido no mercado,

principalmente se possui vários sobrenomes e não usa todos.

10. No CV, adicione o seu @ do LinkedIn