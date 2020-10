Apresentação da Rumpilezzinho marca reabertura do Hotel Fasano Salvador

Fechado desde o início da pandemia, o Fasano Salvador voltará a funcionar nesta quinta-feira (8), seguindo orientações e protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para celebrar a reabertura, o hotel promoveu, nesta terça-feira (6) à tarde, uma homenagem à cidade de Salvador, com direito a apresentação do laboratório musical Rumpilezzinho.

Os músicos estiveram posicionados nas janelas dos apartamentos do luxuoso hotel, que conta com projeto arquitetônico de Isay Weinfeld. Cerca de 30 convidados prestigiaram o evento, que respeitou as regras de distanciamento devido à covid-19. O Fasano, localizado em frente à Praça Castro Alves, foi eleito, em 2019, um dos 100 lugares mais incríveis do mundo pela Revista Time.

