Apresentação de Ele Ainda Está Aqui é cancelada em Salvador

O espetáculo teatral Ele Ainda Está Aqui, que iria estrear em Salvador nesta sexta-feira (26), foi cancelado. A Informação foi dada pela produtora do espetáculo na cidade, a Allcance Comunicação e eventos, por meio de uma nota.

A apresentação precisou ser cancelada em função de um problema com um voo da empresa Avianca, o que impossibilitou a chegada da equipe na cidade. a produtora ainda afirmou ter tentado rmeanejar o voo, mas nao obteve sucesso. Uma nova data está em discussão com a produtora e o espetáculo, mas não há previsão de quando isso aconteceria.

Os ingressos que foram comprados pelo site do Ingresso Rápido terão reemboolso automático, enquanto os que foram adiquiridos na bilheteria do Teatro, o estorno precisa ser solicitado no local. Após o prazo de 60 dias contando a partir de hoje, o titular da compra deverá se dirigir à bilheteria do teatro, com documento oficial com foto e CPF, além do cartão de crédito/débito com que realizou a compra e o próprio ingresso do espetáculo.

Confira a nota na íntegra:

"Lamentamos informar que a peça Ele ainda está aqui que aconteceria hoje (26 de abril) no Teatro ISBA está CANCELADA. Recebemos da AVIANCA, há poucas horas, a informação do cancelamento do voo de toda a equipe. Solicitamos e tentamos, de todas as formas, o remanejamento da equipe para outros voos, inclusive de outras companhias aéreas sem garantia ou sucesso. Já estamos tomando as devidas medidas legais necessárias, porém não restou outra alternativa imediata além do cancelamento. Tentaremos conciliar uma nova data para a apresentação junto ao teatro e à produção nacional do espetáculo.

Em tempo, informamos que, para ingressos físicos adquiridos na bilheteria, o titular da compra pode se dirigir à bilheteria do teatro, apresentando documento oficial com foto e CPF, além do cartão de crédito/débito com que realizou a compra e o próprio ingresso do espetáculo, respeitando o prazo para reembolso de 60 dias contados a partir de hoje. Os ingressos comprados pelo site do Ingresso Rápido ou Mobile (aplicativo), o estorno será automático. Em caso de dúvidas, acionar contato pela página do SAC do Ingresso Rápido. Pedimos desculpas pelos transtornos."