Apresentado, Daniel quer acabar com carência no meio do Bahia

Se em 2019 Roger Machado sofreu para encontrar um meia armador no elenco do Bahia, em 2020 a esperança atende pelo nome de Daniel. Contratado do Fluminense, o meia de 24 anos foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (13) e se apresentou ao torcedor.

Daniel contou que pode fazer também a função de segundo volante, buscando a bola um pouco mais atrás. O meia no entanto afirma que ainda não conversou com Roger sobre o seu posicionamento em campo.

"Tenho característica de fazer o time ficar com a bola, tentar criar as jogadas. Também sei fazer a função de segundo volante. Vamos ver como o professor pensa em me utilizar. Onde me colocar, vou dar meu máximo, muito empenho, muita luta", explicou o meia. "Vamos ver mais para frente o que ele pensa sobre como me utilizar", disse.

Além de Daniel, Roger Machado conta apenas com Marco Antônio para fazer a função de meia centralizado. Régis tem contrato e vem treinando com o elenco depois de voltar de empréstimo do Corinthians, mas a situação ainda não está definida. A intenção do Bahia é emprestá-lo novamente.

Estrutura elogiada

Com contrato assinado com o Bahia por duas temporadas e possibilidade de renovação por mais uma, Daniel elogiou a estrutura montada pelo Bahia e explicou os motivos de ter encarado o desafio de defender o Tricolor, mesmo com oferta de renovação do Fluminense.

"Gostei muito das conversas que a gente teve com o Diego (Cerri), com o presidente, o que ouvi falar do professor Roger. Acreditei muito nisso. Minha família também, todo mundo gostou muito. A confiança de que vai dar tudo certo e que aqui seria o lugar certo para crescer na carreira", Explicou Daniel.

"Grande campeonato que o Bahia estava afazendo. Chegou a ficar no G-6. Tinha time para chegar na Libertadores. Conseguiu manter boa parte do elenco para esse ano, que é uma coisa muito importante. Tenho certeza que vai estar todo mundo pensando em coisas maiores esse ano, conquistar títulos. Um pouco a mais de vontade e empenho e a gente vai conseguir esses títulos para a torcida", analisou.