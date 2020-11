Apresentado, Gabriel Novaes destaca oportunidade de jogar no Bahia

Última contratação feita pelo Bahia na temporada 2020, o atacante Gabriel Novaes foi oficialmente apresentado pelo tricolor. Nesta segunda-feira (23), o jogador de 21 anos falou pela primeira vez como atleta do Esquadrão e destacou a oportunidade em jogar a Série A pelo Bahia.

"Vejo como uma grande oportunidade, vejo que já estou pronto, já estou treinando há uns oito dias e vou aproveitar", disse ele, que chega por empréstimo do São Paulo após ter atuado pelo Juventude na Série B do Brasileirão.

Gabriel revelou ainda que antes de acertar com o Bahia recebeu uma ligação do técnico Mano Menezes, de quem recebeu a promessa de que receberá oportunidades de entrar em campo. Esse ano, o jogador fez apenas cinco jogos pelo Juventude.

"O São Paulo conversou comigo, disse que seria uma grande experiência, ter rodagem. A camisa do Bahia é grande, tive uma ligação do Mano Menezes e ele falou para eu vir que teria sequência e oportunidades", explicou.

Tratado como joia no São Paulo, Gabriel Novaes se destacou durante a Copa São Paulo do ano passado, quando foi o artilheiro do torneio de base com dez gols. O bom desempenho o levou ao Barcelona B. De lá, ele se transferiu para o Córdoba, também da Espanha, antes de ser novamente emprestado ao Juventude.

No tricolor, Gabriel Novaes vai disputar posição com Gilberto e Saldanha. Ele elogiou os companheiros e explicou que apesar de ser centroavantes, também pode jogar um pouco mais afastado da área.

"Gilberto é um cara de muita história aqui no Bahia, um cara que fez 50 gols pelo Bahia, gigante no futebol. Eu vou trabalhar para quando tiver a oportunidade mostrar meu futebol", disse ele, antes de completar:

"Quem me acompanha sabe que eu sou centroavante, mas saio bastante da área, gosto de me movimentar pelo meio. Na base eu já atuei pelas pontas, também de falso 9", finalizou.