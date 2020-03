Apresentador do JN comemora melhora e já respira sem ajuda de aparelhos

Marcelo Magno, 37 anos, apresentador folguista do Jornal Nacional, apresenta melhoras em seu quadro de Covid-19. O jornalista saiu do coma, já respira sem a ajuda de aparelhos, está consciente e estável.

Ainda de acordo com as informações médicas, Marcelo Magno segue com sinais vitais normais e respirando espontaneamente. Mas, apesar da melhora, ainda deve permanecer na UTI, sem previsão de alta.

Nesta quarta-feira (25) ele posou para uma foto ao lado da equipe médica comemorando a recuperação. O clique foi compartilhado nas redes sociais.

Além dele, outros cinco funcionários da TV Clube, afiliada da TV Globo no Piauí e empresa onde Marcelo trabalha, foram diagnosticados com coronavírus. Toda equipe da emissora foi colocada em quarentena.