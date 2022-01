Apresentador do SBT sofre mal súbito e desmaia ao vivo; veja vídeo

Rafael Silva, apresentador da TV Alterosa, filiada da SBT em Minas Gerais, teve um mal súbito e desmaiou ao vivo durante a apresentação do Alterosa Alerta, nesta segunda-feira (3). O jornalista foi socorrido por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros do município de Varginha e levado para o Hospital Humanitas.

Momentos antes do desmaio, Rafael apresentava o telejornal de meio-dia com a empolgação característica do programa, mas, de repente, acabou ficando tonto e caindo para trás. As câmeras cortaram a cena logo em seguida, mas foi possível ver o momento de susto. Veja:

Apresentador do SBT sofre mal súbito e desmaia ao vivo durante telejornal pic.twitter.com/9QEjdd4U5S — Televizona ???? (@TeIevizona) January 3, 2022

Após o ocorrido, o colega de profissão Kadu Lopes fez uma live extraordinária no canal do YouTube da emissora para explicar o que realmente aconteceu com Rafael.

"Ele sofreu uma queda, mas prontamente, depois de alguns minutos, veio aqui o Samu, veio o Corpo de Bombeiros e fez o socorro do nosso querido Rafael Silva para o Hospital Humanitas, que fica a poucos metros daqui da TV Alterosa, em Varginha, onde está sendo medicado. [Ele] está tendo todo o atendimento necessário para a sua pronta recuperação", explicou Kadu. "Nós estamos todos aqui torcendo para a pronta recuperação desse nosso irmão e logo, logo, se Deus quiser, ele está de volta aqui à frente do Jornal das 7 e aqui com a gente na TV Alterosa", concluiu.