Apresentador Fernando Vannucci morre aos 69 anos em São Paulo

O jornalista e apresentador Fernando Vannucci, famoso pelo bordão "Alô você", morreu aos 69 anos, em Barueri, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (24), após passar mal e ser hospitalizado. Ele deixa quatro filhos.

Segundo Fernandinho Vannucci, filho do apresentador, em 2019, o jornalista colocou um marcapasso, após sofrer um infarto. Nesta manhã, ele estava em casa, passou mal e foi levado para o hospital. As informações são do G1.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Barueri e do filho do apresentador, Vannucci foi levado ao Pronto-Socorro central da cidade, onde morreu.

Infarto em 2019

No ano passado, Vannucci sofreu um infarto e ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz, onde passou por uma angioplastia coronária.

Nascido em Uberaba (MG), Vannucci começou a trabalhar em rádio ainda adolescente. Na década de 70, começou na TV Globo, em Minas Gerais, e depois foi transferido para a Globo do Rio.

Na Globo, apresentou atrações como o Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular, Gols do Fantástico, entre outros. Também apresentou desfiles de Carnaval.

Em 2003, ingressou na Rede TV!, onde apresentava, aos domingos, o programa Bola na Rede, até 2011. Desde agosto de 2014 é responsável pelas colunas de esporte da Rede Brasil de Televisão, principal jornal da emissora sul-matogrossense, que tem estúdios em São Paulo.