Apresentador Geraldo Luís tem alta após 22 dias internado com Covid-19

O apresentador Geraldo Luís, de 49 anos, teve alta do hospital em que estava internado em São Paulo na noite desse sábado (20), após ficar 22 dias em tratamento devido à Covid-19. Geraldo, que possui diversos amigos na Bahia, chegou a ter 70% do pulmão comprometido por causa da doença.



“Viva a vida! Depois de 22 dias internado, tive alta ontem à noite. Passei uma travessia como de um rio turbulento que aos poucos foi acalmando. Agradecer toda equipe de enfermeiros, médicos e minha amiga que diretamente foi a responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta. Mulher determinada a salvar vidas, Dra Ludhmila Abrahão, que tanto cuidou de mim”, disse em postagem no Instagram.

