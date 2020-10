Apresentador passa mal e morre um mês antes de se casar

O apresentador José Nogueira de Sousa morreu na noite deste sábado (10), aos 52 anos. Ele estava de casamento marcado para o dia 2 de novembro.

Nogueira Júnior passou mal enquanto trabalhava em Palmeirante, no interior do Tocantins, e precisou ser levado às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele não resistiu e morreu no caminho, chegando à unidade de saúde já sem vida.

A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto, mas um laudo ainda vai decretar qual foi a causa da morte. Além da noiva, ele deixa cinco filhos.

Nogueira Júnior nasceu no Maranhão e era considerado pioneiro da área de comunicação no Tocantins, onde atuou em várias emissoras de rádio e TV. O velório será realizado no prédio da Assembleia Legislativa, em Palmas, neste domingo (11).