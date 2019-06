Apresentadora baiana é pedida em casamento durante programa ao vivo

Imagine receber um pedido de casamento ao vivo durante um programa na rádio em pleno 'Dia dos Namorados'? Foi exatamente isso que aconteceu com Michely Santana nesta quarta-feira (12). O namorado da locutora, Bruno Nóbrega, tomou coragem e “invadiu” o estúdio da Bahia FM com um par de alianças e fez o tão esperado pedido.

Era por volta das 10h30 quando o administrador chegou na sede da rádio, na Rede Bahia, para preparar a surpresa. Nervoso, Bruno conversou com o iBahia e contou que conheceu Michely há dois meses e foi amor à primeira vista.

"Eu já seguia ela no Instagram. Acompanho o trabalho dela já tem um tempo. Ela começou a curtir umas fotos minhas e trocamos mensagens por lá. Em abril, trocamos WhatsApp e marcamos um encontro de motos, já que ela gosta, e tem um quadro no programa que é o 'Na Carona'", disse.

Foto: Reprodução

"Como ela tinha vendido a moto, eu ofereci carona e fomos até o local. Chegando lá, não tinha ninguém, pois estava tendo jogo do Brasil. Decidimos ir tomar um açaí e o papo foi rolando. De lá pra cá, não nos desgrudamos mais", completou.

De acordo com Bruno, mesmo com o curto tempo de namoro, ele percebeu que Michely era o amor de sua vida e resolveu, então, pedi-la em casamento: "ela gosta de tudo que eu gosto, eu gosto de tudo que ela gosta, já viajei para Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia, e conheci a família dela, ela já conheceu meus pais, então não tinha porquê esperar".

Sem imaginar o que ia acontecer, a locutora apresentou ao programa 'Fuzuê' como faz diariamente ao lado de Maurício Habbib. Às 12h30, o seu colega de atração colocou uma música para tocar: 'Só Fica', de Paula Matos, a canção do casal. Foi a partir daí que a loira começou a desconfiar. Em seguida, Nóbrega entrou no estúdio, se ajoelhou e mostrou as alianças. Foi emoção para todo lado.

Foto: Reprodução

Presente no programa e casado há 40 anos, o cantor Zelito Miranda se encantou com o pedido e fez questão de expressar a atitude de Bruno. "Muito legal tudo isso. O casamento é muito bom. Se o casal tem uma boa conexão, tudo flui bem. A única palavra que nunca pode ser esquecida em um relacionamento é o amor. Linda demais essa atitude dele", pontuou o forrozeiro.

Emocionada, Michely, que também ganhou um kit da Mahalo, agradeceu à família, aos amigos e, principalmente, ao noivo: "eu não sei nem o que dizer. Vocês armaram tudo e eu não desconfiei de nada. Obrigada, meu amor. Eu te amo muito".