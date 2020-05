Apresentadora do rodízio do Jornal Nacional está com covid-19

Luana Borba, que faz parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional, anunciou nesta sexta-feira (1º) que está com a covid-19. A jornalista faz parte da Rede Amazônica, afiliada da Globo no Amazonas, e está afastada da emissora há uma semana. Ainda não há previsão de retorno.

Pelo Instagram, Luana revelou que ela e o marido testaram positivo para o novo coronavírus. Segundo ela, os dois não tiveram sintomas graves e estão se recuperando da doença em isolamento domiciliar.

"Graças a Deus estamos bem. A gente começou com os sintomas, e já fomos buscar médicos. Fizemos o exame que demora bastante pra sair, mas saiu e confirmou. Começamos com a medicação e estamos conseguindo vencer isso. A gente teve poucos sintomas e não temos do que reclamar", explicou.

A jornalista apresenta e é editora-chefe do JAM2, o principal telejornal da Globo em Manaus. No Jornal Nacional, ela não aparece desde 15 de fevereiro.

Nesta semana, outro apresentador da capital amazonense confirmou contaminação pelo coronavírus: Sikêra Jr., âncora do Alerta Nacional, da Rede TV!. "Não subestime o coronavírus, como eu fiz", disse ele.