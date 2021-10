Apresentadora Jessica Senra é vice-campeã baiana de karatê

A apresentadora Jessica Senra foi vice-campeã baiana de karatê no sábado (30). A conquista foi na categoria dangai - faixa roxa.

Nas redes sociais, a jornalista celebrou o resultado e agradeceu. "Obrigada meu Sensei Enobaldo Ataide por me estimular a superar minhas próprias barreiras, “romper a fortaleza” e viver momentos tão especiais! Oss!!", postou, com fotos do evento.

A segunda etapa do Campeonato Baiano aconteceu no Ginásio Municipal de Lauro de Freitas, definindo os campeões gerais da Bahia. O evento é promovido pela Federação de Karatê-Dô Tradicional da Bahia (FKTB) e reuniu cerca de 100 atletas, divididos em categorias que vão da petiz a Master II. As modalidades foram tanto individuais quanto em equipes.

"Por que não?"

Em setembro, Jessica falou sobre sua participação no campeonato , em sua primeira disputa. Afirmou que sua intenção era participar e estimular o esporte, sem pressão por ganhar. "Se minha presença, de alguma maneira, estimular as pessoas a procurarem o karatê, que é uma arte marcial lindíssima, eu já me dou por satisfeita", afirmou.

Jessica, que ficou afastada neste ano da apresentação do Bahia Meio Dia por licença médica seguida de férias, explicou que praticar atividades físicas faz parte do tratamento para a Síndrome de Burnout - um distúrbio de ordem psíquica, de caráter depressivo, que vem precedido de esgotamento físico e mental intenso. Assim, ela reencontrou a modalidade.

"Eu treinei pequenininha e voltei adulta. Tinha parado, por estar sem tempo mesmo, mas voltei por uma questão de saúde. É um dos pilares do meu tratamento do Burnout. Ele consiste em psicoterapia, meditação, atividade física e estar com pessoas que eu amo, família, amigos. Atividade física é parte do meu tratamento, então eu vou todos os dias", explicou.

"Acordo todos os dias de madrugada e vou fazer meu treinamento. E eu adoro karatê, meu sensei é maravilhoso, os colegas são ótimos. E falei: olha, por que não? Nunca participei de um campeonato de karatê".