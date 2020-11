Aprovação ao governo Bolsonaro cai ainda mais em Salvador, diz Ibope

A aprovação do governo Bolsonaro caiu em Salvador, que já era a capital que menos aprovava a gestão federal, segundo pesquisa Ibope. A queda na capital baiana foi de sete pontes percentuais.

A avaliação do governo como bom ou ótimo caiu de 18% para 11% em Salvador, seguindo como a menor do país. Para 65%, Bolsonaro tem um governo ruim ou péssimo, a maior reprovação no país, que aumentou 3 pontos desde a última pesquisa, e para 21% é regular.

De acordo com levantamento do G1 com os dados do Ibope, a aprovação ao governo Bolsonaro caiu em outras seis capitais durante esse período eleitoral. As pesquisas foram feitas entre a primeira e a segunda quinzena de outubro.

A capital que melhor avalia o governo é Boa Vista (RR), em que 60% o consideram ótimo ou bom. Seguem Manaus (AM), com 51%, Palmas (TO), com 50% e Campo Grande (MS), com 47%.

Na outra ponta, além de Salvador, estão São Luís (MA), com 21% considerando ótimo/bom e 54% avaliando como ruim/péssimo, São Paulo (SP), com 24% de ótimo/bom e 48% de ruim/péssimo e Teresina (PI), com 25% de ótimo/bom e 43% de ruim/péssimo.

A campanha e a pandemia podem explicar as variações. “Em capitais como Florianópolis e Salvador, onde o presidente não enfrenta a oposição de candidatos fortes na eleição, o número de casos de Covid-19 tem crescido muito no último mês, segundo a Fiocruz. Em Salvador, inclusive, o líder nas pesquisas defendeu a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus, em posição contrária à de Bolsonaro”, diz o cientista político e professor da Universidade de Brasília (UNB), Wladimir Gramacho, ouvido pelo G1.