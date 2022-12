Aproveite a Copa para turbinar os negócios

A Copa do Mundo está acontecendo e, num ano atípico, com eleições, final de ano, retorno de pandemia, muitos empreendedores não tiveram a oportunidade de se preparar para o período. Independentemente dos resultados da seleção brasileira, o empreendedor pode e deve aproveitar o clima festivo para incrementar o próprio negócio.

Para dar uma ajuda, o CORREIO ouviu especialistas e uniu dicas preciosas para incrementar as vendas, sem a necessidade de investir muito, afinal, todos querem ganhar destaque.

A professora e Coordenadora do Centro de Estudos em Estratégia e Inovação do Coppead/UFRJ e MBA Executivo Paula Chimenti diz que a ausência de um planejamento para esse período é compreensível. “O empreendedor está muito preocupado em sobreviver e, muitas vezes, acaba perdendo essa habilidade de olhar pra frente e planejar o seu negócio, que é uma coisa essencial”, esclarece.

Carol Manciola sugere que os empreendedores entrem no jogo e no clima da Copa para incrementar os negócios ou ampliar a visibilidade da marca (Foto: Divulgação)

Primeira mulher no Brasil a lançar um livro sobre vendas, a especialista em vendas e CSO na Crescimentum, Carol Manciola diz que uma boa estratégia nesse período é entrar no jogo e jogar junto. “Uma data comemorativa pode ser um motivo para vender itens a mais, incrementar o mix da loja ou ampliar a visibilidade, seja por meio da vitrine, ou de campanhas coletivas realizadas pelos shoppings e associações comerciais”, sugere.

Oportunidades

A especialista em vendas lembra que muitos empresários lamentam o fato de que os jogos da seleção, por exemplo, possam impactar negativamente no fluxo das lojas ou gerar tensão entre os funcionários, que gostariam de assistir aos jogos em família ou com amigos, mas existem oportunidades que podem (e devem) ser aproveitadas. “Para os funcionários, uma ideia é fazer campanhas de incentivo que tenham como a premiação folga para assistir ao jogo em casa ou brindes relacionados à temática. Estimular um bolão interno com prêmios também costuma gerar engajamento”, diz.

Carol sugere ainda a transmissão do jogo para quem está na empresa, seja no salão de vendas ou no estoque (com aquele revezamento). “Permitir o uso da camisa verde e amarela nos dias dos jogos também costuma funcionar”, afirma.

Para clientes, além da decoração da loja que merece uma atenção especial, promoções com itens verde/amarelo para aumentar o número de itens vendidos: compre R$200,00 e ganhe desconto no item. “Esse é um período que pode ser considerado para novos lançamentos. Avalie”, pontua.

Paula Chimenti salienta que esse tipo de evento cria oportunidades únicas para uma marca se posicionar e se conectar com seus consumidores, ao mesmo tempo, também cria uma aglomeração, um “clutter”, quando uma quantidade muito grande de marcas buscam surfar na mesma onda, dificultando uma ação de destaque.

Paula Chimenti sugere que o empreendedor busque estabelecer relações orgânicas com o evento para que a conexão seja verdadeira e próxima do público (Foto: Divulgação)

“Todo empreendedor, toda marca, precisa pensar o quanto o negócio tem relação com esse evento. Quanto mais conexão natural houver ou quanto mais se conseguir criar uma oportunidade para essa conexão existir, mais a iniciativa aparecerá bem e organicamente”, ensina.



Nessas situações, a sugestão da professora é investir na criação de jogos, dinâmicas dentro de lojas, sorteios... “As soluções não precisam ser caras ou mirabolantes, mas necessitar ser alguma coisa que conecte aquela marca com aquele público”, orienta.

Estratégias

Carol Manciola faz questão de ressaltar que é importante que, a todo momento, a empresa se conecte à identidade da sua marca e promova interação com seu público-alvo, seja para aumentar o engajamento com seguidores, seja para conquistar novos clientes. “Aproveite o momento para produzir. Produza conteúdos relacionados, comparando, por exemplo, o seu negócio ao jogo (time como seleção, campo como a loja, gerente como técnico etc.)”, comenta.

A especialista em venda destaca que os memes estão em alta, por isso é importante ficar ligado nas trends de Instagram e Tik Tok. “Investir em conquistar engajamento orgânico faz diferença, porque nesse período o tráfego pago pode ir para as alturas. Se funcionar, lembre-se de ter alguém ligado para não perder as oportunidades geradas nesse canal”, diz.

Outra dica é observar o fluxo, que costuma ser menor no horário do jogo e, por isso, é preciso aproveitar o fluxo antes (depois também costuma ser menor). “Garantir a conversão dos clientes curiosos, ampliar o ticket médio vendendo itens de maior valor agregado relacionados ao momento e criar campanhas que estimulem a compra de um item a mais”, ensina Carol. Para ela, algumas ideias são campanhas do tipo: “50% de desconto na terceira peça”, “brinde na compra de itens específicos”, concorra a prêmios etc.

A representante da Crescimentum pede uma atenção especial nas promoções, que devem ser oferecidas de modo racional e estratégico, do contrário, podem impactar no lucro.

Não caia em ciladas:

Existem alguns cuidados nas promoções principalmente em relação aos termos protegidos pela FIFA, tais como:

• “Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™”;

• “Copa do Mundo FIFA™”;

• “FIFA”;

• “Copa do Mundo” ou “Copa do Mundo 2022”;

• “Copa Mundial” ou “Mundial”;

• “Qatar 2022™” ou “Catar 2022™”;

• “2022”;

• emblema, slogan ou pôster oficial;

Além disso, as camisas pirateadas podem manchar sua reputação. Numa empresa onde vale tudo, o cliente vale nada. Fique atento.