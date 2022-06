'Aqui não é comício', diz Elba Ramalho em meio a gritos de 'Fora, Bolsonaro'

A cantora Elba Ramalho interrompeu um coro de "Fora, Bolsonaro" do público durante show no Parque de Exposições, em Salvador, neste domingo. Ela estava falando da pandemia da covid-19 enquanto apresentava um clipe que ia exibir quando as pessoas presentes começaram a gritar contra o presidente.

"Não quero fazer política, isso aqui é um show de São João, não é um comício", tentou cortar Elba. O público continuou gritando mesmo assim.

Enquanto o público esperava o clipe, começou um novo coro com o nome do ex-presidente Lula. "Vou esperar eles pararem", diz ela, que depois defendeu a manifestação popular. "A plateia tá se manifestando. Como a gente vive num país democrático, a gente tem que deixar eles se manifestarem", afirmou. "Cada um tem o presidente que merece, é verdade, isso é um fato".

O vídeo em questão, "Encontros e Reencontros de São João", traz Elba e Matheus Fernandes em uma produção publicitária. "Também tô vendo pela primeira vez, não vi ainda", disse a cantora.

Veja o momento (registro de Zeca Facchinetti)

No show, a cantora trouxe um repertório bastante diverso, mas sem sair do clima de baião e forró. Ela interpretou sucessos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Zé Ramalho, Alceu Valença e sucessos da sua própria carreira.