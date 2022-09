Arara canindé comprada em Feira por R$ 1 mil é apreendida pela PRF

Uma ave conhecida popularmente por arara canindé foi apreendida durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na noite da última terça-feira (13), na altura do quilômetro 599 da BR 324, trecho do município de Simões Filho. O flagrante ocorreu quando os policiais abordaram um veículo Fiat/Pálio, com placas de Lauro de Freitas (BA). Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe solicitou os documentos de porte obrigatório e resolveu fazer uma vistoria no interior do automóvel.

O pássaro estava confinado dentro do porta-malas, em uma caixa de papelão, ambiente escuro e sem a ventilação adequada. Em nota, a PRF informou que, dada às circunstâncias, o passageiro de 35 anos de idade assumiu a responsabilidade pelo aprisionamento ilegal do animal. Ele disse que comprou a ave por R$ 1 mil na cidade de Feira de Santana. Ele informou ainda não possuir autorização do órgão ambiental para criação.

Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e o infrator responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente (Lei 9.605/98). O pássaro foi encaminhado aos cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador.