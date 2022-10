Araras são resgatadas e maconha é apreendida dentro de caminhonete na Bahia

Duas araras e uma pequena porção de maconha foram encontradas pela Polícia Rodoviária Federal, na manhã de terça-feira (25), no interior de uma caminhonete na altura do quilômetro 436 da BR 324, emtrecho do município de Riachão do Jacuípe, no nordeste baiano.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe solicitou os documentos de porte obrigatório e ao vistoriar o carro, os PRFs encontraram as duas araras que estavam aprisionadas dentro de uma caixa de papelão.

Dada às circunstâncias, o motorista assumiu a responsabilidade pelo aprisionamento ilegal das aves e disse que capturou as araras no estado do Piauí para criação no sítio dele. Informou também não possuir autorização do órgão ambiental para criação.

Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e o infrator responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente (Lei 9.605/98) e também por porte de droga para consumo (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental.