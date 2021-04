Árbitro do Piauí comandará decisão entre Bahia e CRB no Nordestão

Depois de detalhar a tabela das quartas de final da Copa do Nordeste, a CBF divulgou as arbitragens das partidas decisivas do torneio. O duelo entre Bahia e CRB, neste sábado (18), no estádio de Pituaçu, será comandado por um trio do Piauí.

Antonio Dib Moaraes Sousa vai apitar a partida. Ele será auxiliado por Márcio Iglésias Araújo Silva e Alisson Lima Damasceno. Já o árbitro de vídeo (VAR), que estreia no Nordestão a partir das quartas de final, ficará à cargo de Wagner Reway, da Paraíba.

As quartas de final da Copa do Nordeste acontecem em jogo único. Como teve melhor campanha que o CRB na primeira fase, o Bahia tem a vantagem do mando de campo. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Quem avançar do confronto vai encarar na semifinal o vencedor de Fortaleza e CSA, que se enfrentam no Castelão. Do outro lado da chave, o Ceará pega o Sampaio Corrêa, também no Castelão, enquanto o Vitória recebe o Altos-PI, no Barradão.