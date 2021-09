Área de proteção ambiental do Parque Lagoa das Bateias é atingida por incêndio

Um incêndio atingiu uma área de proteção ambiental do Parque Lagoa das Bateias, em Vitória da Conquista, nesta quarta-feira (15). As chamas começaram por volta das 12h e o fogo ainda não foi controlado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada para o local, junto com dois carros-pipa, para tentar controlar o incêndio, que já é considerado de grande proporção.

Os bombeiros encontram dificuldade para controlar as chamas porque parque do foco do incêndio está em plantas aquáticas que ficam na lagoa do parque. Além disso, como o local tem tempo seco e quente, as chamas se espalham rapidamente.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também se deslocou até o local e auxilia na situação. Não há registro de feridos ou casas da região que tenham sido atingidas pelo fogo.

A causa das chamas ainda é investigada, mas uma das hipóteses é que trata-se de uma ação criminosa.