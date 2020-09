Arena Aquática da Pituba retoma aulas presenciais a partir desta quarta (9)

As aulas presenciais na Arena Aquática de Salvador serão retomadas a partir desta quarta-feira (9). Por causa da pandemia do novo coronavírus, o espaço adotará novas regras, visando proteger funcionários e alunos.

A arena funcionará de segunda à sábado, das 6h às 18h, com 50 minutos de atividades por turma. Ao todo, serão seis turmas, sendo três em cada turno. Com a adoção de um novo protocolo de funcionamento, as aulas coletivas agora terão um limite de no máximo 15 alunos e será obrigatório respeitar um distanciamento de dois metros entre cada um deles. Além disso, como medida preventiva, todos devem utilizar máscara enquanto não estiverem na água.

O espaço também passará por limpezas com maior frequência e disponibilizará álcool em gel para alunos e professores. “Vamos orientar a todos sobre as medidas de segurança. Os atletas estão bem ansiosos com a retomada das aulas, pois ficaram seis meses parados. Mesmo com as aulas virtuais para auxiliar, a prática é totalmente diferente”, afirma o gerente de Esportes Aquáticos da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel), Edvaldo Valério.