Arena Fonte Nova prevê movimentar R$ 574 milhões em 2019 com eventos

Para muito além dos eventos esportivos, a presença da Arena Fonte Nova em Salvador movimenta outros setores da economia baiana. O estádio, construído para a Copa do Mundo de 2014, impactou em R$ 845 milhões os setores de esportes, entretenimento e eventos de negócios entre 2017 e 2018. O resultado foi publicado em pesquisa realizada pelo Instituto Miguel Calmon (Imic) e apresentada, nesta quinta-feira, 30, na Associação Comercial da Bahia, no bairro do Comércio. A previsão é de que a Arena movimente R$ 574 milhões somente em 2019, um crescimento de 36% em comparação às médias dos dois anos anteriores.

O investimento em outras áreas foi uma necessidade dos executivos da Fonte Nova após o futebol brasileiro não ter o impulso esperado no pós-Copa. “Nós tivemos que viabilizar a concessão, então refizemos o planejamento e começamos a atuar de maneira muito forte na parte de eventos, grandes shows e área de negócios. A Arena já foi planejada para ser multiuso, com elevador, a própria Praça Sul, então ela já foi pensada para receber esse tipo de evento e nós temos uma vantagem em comparação a outros estádios do Brasil”, explica o presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira.

A pesquisa

O responsável pela pesquisa, Pablo Souza, destaca que o estudo expande o conceito do impacto da Arena, não se restringindo apenas ao impacto interno, como bilheteria, alimentos e bebidas comercializados no local. “Também avaliamos os segmentos hoteleiro, de turismo, transportes, agência de viagem, porque entendemos que os eventos de negócios e os shows impactam diretamente em outros segmentos”, afirma.

Para a realização do estudo foram considerados dados como pesquisas, entrevistas, dados oficiais e outras publicações. O resultado foi revisado por Gilberto Wildberger de Almeida, professor aposentado da Escola de Economia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e especialista em Desenvolvimento Econômico; e por Silvio Roberto Cirne Bello, professor da Universidade Católica do Salvador (UCSal), especialista em Planejamento e Economia dos Transportes e mestre em Administração.

"Nós fizemos a pesquisa após receber muitos feedbacks acerca do dinamismo da Arena Fonte Nova. Resolemos transformar essa percepção em números, dados estatísticos, através desse estudo para dar noção da contribuição da concessão da Arena", explicou Dênio Cidreira.

Previsão para 2019

O aumento de 36% no volume de negócios em 2019 é explicado, em parte, pela realização da Copa América, que deve gerar R$ 126 milhões. Os serviços de futebol e os shows nacionais e internacionais também têm perspectiva de aumento este ano.

“É importante destacar que a Arena Fonte Nova está atingindo agora o início do estado de maturidade, nós temos seis anos e esse é um projeto de longo prazo. Tenho certeza que esse número aumentará ainda mais. A Copa América dá uma contribuição muito forte em 2019, mas, em compensação, nós fomos obrigados a reduzir o número de shows para a preservação absoluta do gramado, que é uma imposição do campeonato. Fomos a única cidade do Norte-Nordeste a receber a Copa e não foi por acaso, foi justamente pelo comprometimento que temos. Ano que vem nós iremos repor com folga os eventos, voltando com intensidade maior a sediar os eventos de grande porte”, afirmou o presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira.

Arena abriga grandes eventos nacionais e internacionais. Na foto, o show do Padre Fábio de Melo, que aconteceu no dia 19 (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Eventos

De acordo com dados da administração da Arena, em 2017 foram realizados 62 eventos, sendo 35 não-esportivos, com público de mais de 409 mil pessoas, 27 esportivos com mais de 564 mil pessoas. Já em 2018, foram 88 eventos, sendo 55 não-esportivos, com público de mais de 446 mil pessoas e 33 esportivos, com público de mais de 558 mil pessoas.

Dos eventos diversos de 2017, 7 foram educacionais, 7 corporativos, 14 artísticos ou de entretenimento, 3 feiras e exposições e 4 religiosos.

Já em 2018, os eventos diversos somaram 11 educacionais, 10 corporativos, 22 artísticos ou de entretenimento, 9 feiras ou exposições e 3 religiosos.

Congressos de grande porte

Com a ausência do Centro de Convenções da Bahia, o turismo de negócios foi o setor econômico mais atingido diretamente no estado. O equipamento era ideal para receber congressos e eventos de grande porte. A Arena Fonte Nova consegue suprir uma parte dessa demanda e é considerada imprescindível pelo trade turístico.

Para o presidente do Salvador Destination, Roberto Duran, a Arena Fonte Nova supre a lacuna da capital baiana de grandes shows e feiras.

"O turismo de negócios quase morreu há cinco anos, nós viemos tentando manter o parque hoteleiro com um pouco dessa atividade com eventos de pequeno e médio porte, que é o que Salvador suporta. O trade turístico tem, sem dúvida, na Arena Fonte Nova, um grande aliado", disse Roberto Duran.

O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Silvio Pessoa, afirmou que o estádio é um dos grandes equipamentos para shows musicais, esportivos e exposições para Salvador.

"Salvador carece de áreas como essa. Sempre foram eventos que trouxeram turistas de fora e de dentro do estado para esses eventos. Temos agora a Copa América que vai movimentar a partir do dia 14 até o final do mês de junho e a Arena Fonte Nova é um dos grandes protagonistas para isso", disse Silvio.

O presidente do Grupo de Líderes Empresariais da Bahia, Mário Dantas, destacou que o equipamento também é importante para a atração de turistas que acompanham grandes eventos esportivos. A Arena Fonte Nova é o único estádio do Norte e Nordeste a sediar o ciclo completo de megaeventos esportivos internacionais realizado nos últimos anos no país, composto pela Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo (2014), Jogos Olímpicos (2016) e Copa América (2019).

“A cidade ter esse equipamento propicia que a gente sedie eventos desse porte, que traz fluxo turístico não só durante o evento, mas também após eles por conta dos holofotes que se voltam para a cidade. Além disso, os shows de grande atrações internacionais também são possíveis graças à Arena. Se não tivéssemos, talvez não conseguiríamos trazer eles para cá”, ponderou Mário Dantas.

O presidente ainda afirmou que acredita que o potencial para sediar eventos corporativos da Arena Fonte Nova é pouco explorado e deve ser potencializado.

Obras do Centro de Convenções de Salvador já estão 40% concluídas (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Centro de Convenções de Salvador

Em setembro, Salvador receberá um novo Centro de Convenções, em construção pela Prefeitura, na orla. A obra está 40% pronta. Uma licitação para a concessão de direito de uso e exploração do Centro de Convenções de Salvador foi lançada na semana retrasada. A sessão para recebimento e abertura de propostas acontecem em 18 de junho, às 10h, na Secretaria da Fazenda (Sefaz). A concessão tem prazo de 25 anos. O vencedor deverá planejar, implantar, operar, manter e promover o equipamento.

Até agora, três grandes eventos foram pré-agendados para o espaço.

"Temos o Congresso Nacional de Hotéis, em maio de 2020, com estimativa de quatro mil participantes. Em 2021, teremos o Congresso Brasileiro de Mastologia. E em 2024, sediaremos o 7º Congresso Mundial de Trauma”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco.

Para o trade turístico, a presença do novo Centro de Convenções irá complementar o setor de turismo de negócios da cidade. "A Arena Fonte Nova tem uma bela estrutura para grandes shows e perfis para feiras. Já para congressos técnicos-científicos, o Centro de Convenções vem suprir essa lacuna. Os dois são complementares e fundamentais para o desenvolvimento dessa atividade na cidade", opinou o presidente do Salvador Destination, Roberto Duran.

O presidente da FeBHA destacou que a cidade precisa de bons espaços para sediar eventos ligados ao setor de negócios e que o maior desafio atual do turismo é a economia e preço de passagens aéreas.

Para o presidente do Grupo de Líderes Empresariais da Bahia, Mário Dantas, a presença do Centro de Convenções irá posicionar a cidade como um polo atrator de eventos corporativos. "Você pode ter uma ocasião em que dois congressos concorram entre si e a Arena Fonte Nova trará esse suporte sediando esses eventos", afirmou.