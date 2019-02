Argentino morto em Itapuã foi alertado sobre perigo de sair à noite

Era a primeira vez que o turista argentino Luiz Daniel Barizone, 65 anos, vinha a Salvador. Por aqui, ao lado da esposa, Emília, 60, e da filha, Daniela, 25, aproveitava para conhecer a cidade. Decidiram os três assistir ao pôr do sol ao lado do Farol de Itapuã, por volta das 18h. Tinham a intenção de retornar para o Hotel Ônix, onde estavam hospedados, em Piatã, antes do anoitecer.

Luiz, no entanto, foi morto com um golpe de faca nas costas depois de ter dois celulares e R$ 100 roubados por dois suspeitos, um deles armado. Antes de sair do hotel, a família foi alertada por funcionários que a região era perigosa para fazer passeios noturnos.

De acordo com informações do Consulado da Argentina em Salvador, a família estava ao lado do Farol quando os dois suspeitos chegaram anunciando o assalto. Luis estava ao lado da esposa, Emília, enquanto a filha caminhava poucos metros à frente.

Argentino foi esfaqueado em assalto (Foto: Reprodução/Facebook)

Ataque

Segundo Santiago Trasmonte, vice-cônsul da Argentina em Salvador, o casal foi surpreendido pelos suspeitos que arrancaram uma bolsa que Emília carregava. Durante a tentativa de arrancar o objeto, os suspeitos tiveram dificuldade em levá-lo, e a mulher acabou caindo na faixa de areia.

Luiz tentou fazer com que a esposa se desvencilhasse da bolsa, o que causou uma briga. Um dos suspeitos acabou esfaqueando o turista nas costas. Ele morreu no local, depois de ser atendido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - a equipe de paramédicos chegou cerca de 20 minutos depois.

"A filha estava um pouco à frente quando escutou o pai gritando. Ela avistou dois suspeitos. Um deles, esfaqueando Luiz. Pessoas que estavam na praia chegaram a socorrê-lo, reanimando-o, mas ele acabou morrendo depois de ser atendido pelos médicos", disse o vice-cônsul.

Segundo informações do consulado, outro turista argentino havia sido atacado este mês no bairro de Stella Maris. Identificado como Daniel Gustavo, 49, ele também foi esfaqueado nas costas por dois homens após reagir a um assalto. A vítima foi socorrida para o Hospital Menandro de Faria e já retornou para o país de origem. O caso é apurado pela 12ª Delegacia (Itapuã).

Viagem

A família desembarcou em Salvador no último dia 14 de fevereiro, vindo da cidade de Córdoba. Por aqui, eles ficariam até domingo (24) e já haviam conhecido outros pontos turísticos da cidade.

Luiz era professor de educação física aposentado e já tinha estado no Brasil outras vezes em viagens feitas de carro, sempre em destinos mais próximos do país de origem, na região Sul.

"Obviamente, elas [esposa e filha] estão arrasadas. Pretendem retornar para Argetina o mais breve possível, assim que resolver a liberação do corpo de Luiz", disse Santiago.

O cônsul da Argentina em Salvador, Pablo Virasoro, disse que o consulado está dando o suporte à família, ajudando nas traduções e nos trâmites para a liberação do corpo do argentino. A família compareceu ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) por volta das 14h30.

Latrocínio

A morte de Luiz durante o assalto foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), que trata o caso ocorrido próximo ao Farol de Itapuã como latrocínio (roubo seguido de morte).

A PM realizou rondas na região no intuito de prender os autores, mas ninguém foi encontrado.

"Ouvi gritos provavelmente da filha e esposa. Quando a gente chegou no local, já tinha muito banhista, comprimindo o ferimento, mesmo com o atendimento do Samu não teve mais jeito", contou para a TV Bahia uma enfermeira que mora próximo.

De acordo com a SSP-BA, o crime é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e pela 12ª Delegacia (Itapuã). Ainda segundo a pasta, testemunhas foram ouvidas, e diligências estão sendo realizadas para localizar e prender os autores. Informações sobre o caso podem ser repassadas, de maneira anônima, pelo telefone 3235-0000 (Disque Denúncia).

A Polícia Militar informou que a 15ª Companhia Independente da PM (CIPM/Itapuã), unidade responsável pelo policiamento na área do Farol de Itapuã, utiliza viaturas em rondas diuturnamente e conta com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico, na região. Segundo a corporação, a unidade reforçou o policiamento na orla e na praia com motopatrulhamento e o uso de quadriciclos.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro