Ariana DeBose ganha o Oscar de atriz coadjuvante por Amor Sublime Amor

O filme Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, ganhou o Oscar de filme internacional. É a quarta vez que uma produção japonesa leva o prêmio, confirmando o favoritismo na premiação, neste domingo (27), em Nova York, voltando a acontecer ao vivo, depois de dois anos.

Ariana DeBose sagrou-se como a primeira afro-latina e atriz queer a ganhar o Oscar. Ela foi laureada como atriz coadjuvante, pelo filme Amor, Sublime Amor. Ariana era a grande favorita, pois havia levado todos os prêmios na temporada pré-Oscar. "Imagine essa menina no banco de trás de um Ford Focus branco. Olhe nos olhos dela, veja uma mulher de cor abertamente queer e afro-latina que encontrou sua vida e sua força na arte. Isso é o que acredito que celebramos aqui. Então, se alguém, alguma vez, questionou a sua identidade, prometo a você, há um lugar para nós", disse Ariana ao receber o prêmio.

O vencedor do Oscar de ator coadjuvante é Troy Kotsur por No Ritmo do Coração. Ele é o segundo ator surdo a ganhar a estatueta - a outra foi sua colega de elenco, Marlee Matlin, por Filhos do Silêncio, em 1987.

Também surpresa a vitória de Jenny Bevan pelo figurino de Cruella. Nina Hagen e suas próprias memórias da Londres dos anos 1970 foram inspirações.

Como esperado, Encanto ganha o Oscar de animação. No discurso, os produtores do filme agradeceram ao povo da Colômbia

Greig Fraser ganha o Oscar de fotografia por Duna, que domina as categorias técnicas. O australiano também é diretor de fotografia de The Batman.

Durante a cerimônia, a atriz ucraniana Mila Kunis faz menção à guerra em seu país ao apresentar a canção Somehow You Do, de Diane Warren, em sua 13ª indicação ao Oscar. Reba McEntire interpreta a música do filme 'Quatro Dias com Ela'.