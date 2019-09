Arlindo Cruz comemora aniversário de 61 anos em culto evangélico

Arlindo Cruz completou 61 anos de idade neste sábado, 14, e recebeu o carinho de familiares e amigos. Em casa, os parentes cantaram parabéns ao redor de uma mesa repleta de quitutes.

Mas as comemorações de aniversário já começaram um dia antes. Na sexta-feira, 13, ele e a esposa, Babi Cruz, estiveram na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Lá, o pastor Waguinho, que foi vocalista do grupo de pagode Os Morenos, fez uma homenagem ao músico, cantando parabéns com os fiéis.

Arlindo Cruz sofreu um AVC em março de 2017 e desde então vem tendo uma evolução gradual em seu estado de saúde.

A esposa de Arlindo, Babi Cruz, fez um relato emocionante no perfil dela no Instagram. "Aniversário do meu marido. Te amo muito e pra sempre! 34 aniversários juntos", escreveu na legenda de uma série de vídeos que publicou.

O filho, Arlindinho, também fez questão de prestar uma homenagem ao pai. "Parecer com você é meu maior orgulho, carregar teu nome é a minha maior responsabilidade, mas se você acreditou em mim é porque sou capaz de carregar todo esse fardo. Peço a Deus e todos os nossos orixás que te façam um milagre 1% de chance é 99% de fé. Parabéns para o maior sambista do mundo e sei que você pode mais! 61 anos de Arlindo Cruz!", escreveu.