Armandinho Macêdo participa do projeto do baiano Dani Mã nesta quinta

Mestre da guitarra baiana, Armandinho Macêdo estará em um encontro super especial nesta quinta. Ela participa do projeto Arquitetando o Caos, do cantor e compositor Dani Mã, na próxima quinta-feira (1). O encontro de baianos vai contar ainda com Filipe Lorenzo e marca a 5ª live do projeto 'Arquitetando o Caos', de Mã, que apresentará a música "Mar Não tá Pra Peixe".



Filipe Lorenzo é autor da canção junto com Dani Mã. O encontro acontece às 19 horas, com transmissão pelo canal de Mã no Youtube e redes sociais.



"Mar não tá pra peixe" nasceu da inquietação de Filipe e Dani diante da conjuntura social que atravessa o país. "Eu passei quase oito meses sem colocar os pés na água, algo muito difícil para quem nasceu na beira do mar. Foi muito triste ver as nossas praias sujas de óleo. O encontro com Filipe transformou esse sentimento de impotência para transformá-lo num grito de coragem", afirma Mã.



"Nós fizemos essa canção antes da pandemia apontar no horizonte. A canção mergulha em sensações e reflexões acerca da combatividade da arte, do senso de comunidade como força motora da transformação, bem como da necessidade do improviso, do inusitado, da criatividade diante das bestas as quais precisamos derrotar", pontua Lorenzo.



Serviço

O que: Dani Mã apresenta Arquitetando o Caos

Quando: Quintas-feiras, às 19h, no canal do Youtube de Dani Mã

Programação

"Mar não tá pra peixe": 01/04

"Álibis de Deus": 08/04

"Refugiado Coração": 15/04

"Dando like": 22/04

"Mar Aberto": 29/04