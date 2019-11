Armandinho, Olodum e Orquestra de São Petersburgo juntos em álbum do guitarrista

Guitarra baiana + percussão afro-baiana + música erudida compõem o novo projeto de Armandinho (foto/divulgação)

O B.A.S. (Brasil Afro Sinfônico) é o nome do novo projeto em CD reunindo Armandinho, Olodum e a Orquestra Sinfônica de São Petersburgo, da Rússia. Trata-se de uma criação coletiva do empresário João Falcão Neto, Armandinho e o maestro Yacoce Simões, que agrega um repertório de músicas clássicas e eruditas e a sonoridade dos tambores afro-baianos, interpretados por um solista de grande notoriedade no cenário da música instrumental brasileira e uma orquestra sinfônica. Como solista, o BAS apresenta o virtuoso guitarrista Armandinho Macêdo, mais os jovens da Escola de Música Olodum, a New Generation. Ao piano, arranjos e direção musical, o multi-instrumentista Yacoce Simões. As bases foram enviadas para a Rússia e gravadas pela Orquestra de São Petersburgo.

Larissa Manoela faz show na Conha no dia 21/12 (foto/divulgação)

De volta a Salvador

No dia 21 de dezembro, quem se apresenta em Salvador é a cantora Larissa Manoela, uma das artistas mais versáteis de sua geração. O show será realizado na Concha Acústica, às 19h. Em sua quarta turnê, ela traz músicas do mais novo álbum, Além do Tempo, e seus maiores sucessos, além de algumas surpresas. Conhecida pelo público brasileiro quando estreou no teatro musical em A Noviça Rebelde, foi em 2012, com doze anos, que Larissa ganhou popularidade na novela Carrossel, do SBT.

A Ostentação de Daniel Vieira

O cantor sertanejo Danniel Vieira lança no próximo dia 6 de dezembro sua nova música de trabalho nas plataformas digitais. Ele promete causar burburinho na estação mais esperada do ano. A canção, intitulada Ostentação, é uma composição do próprio cantor, em parceria com Matheus Kennedy, Alex Torriceli e Tiê Castro. A nova música é uma balada sertaneja e conta a história de um homem apaixonado, que diz que ostentação é ser dono do coração da mulher amada.

TUM-TUM-TUM*

Conhecido por seu trabalho ao lado de artistas como Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Saulo, o cantor e compositor Tito Bahiense promete um show festivo, dançante e animado no Réveillon no restaurante Comida de Varanda, que acontece dia 31 de dezembro, a partir das 20h, na Varanda do SESI, no Rio Vermelho localizado na Rua Borges dos Reis, 09.

André Lellis embala o público de Praia do Forte no dia 7/12 (foto/divulgação)

Desejo de Amar, nome de seu grande sucessos, é o projeto criado pelos amigos André Lellis, Aldinho e Zé Eduardo para festejar a abertura da temporada de Verão na Praia do Forte. O evento acontece no dia 07 de dezembro, a partir das 21h, no Bar do Souza, com show de abertura da banda Gela Samba. Em seguida, André canta hits da axé music.

A empresária, produtora, cantora e dançarina baiana Silvana Magda, que mora há muitos anos em New York, foi ao lançamento do novo livro da premiada atriz Woopi Goldeberg e aproveitou para fazer um convite especial para ela conhecer a Bahia e o Carnaval de Salvador. Silvana torce para que Woopi consiga arranjar uma vaga em sua concorrida agenda e diga sim.