Armandinho revela que Moraes 'se despediu' em sonho na última noite

Grande amigo do músico baiano Moraes Moreira, que morreu aos 72 anos, no Rio de Janeiro, o instrumentista, cantor e compositor baiano Armandinho Macêdo contou, em vídeo, que sonhou com Moraes Moreira na última noite.

"Essa perda foi um baque. E eu que acordei dizendo: 'Sonhei com Moraes', isso antes de saber. Com certeza foi uma visita dele nesse sonho. Porque ele me ligou na sexta-feira (10), conversamos por mais de uma hora. Então esse amigo-irmão estava se despedindo de mim. E ele vieo conversar comigo. Eu tava saindo de meu show com ele (no meu sonho) e no carro, na hora que a gente ia chegando perto de casa, lá no Rio, na Gávea, eu falei: vamos saltar ali pra conversar, tomar uma e tal - a saideira. Ele: é, vamos! Todo animado... Eu falei: Salta aí que eu já vou. Só vou estacionar o carro e volto. Só que o sonho acabou. Eu não voltei e ele partiu. Meu amigo, vá com Deus! Meu irmão. Moraes Moreira, no coração e agora na saudade", conta Armandinho em vídeo. Ele ainda publicou um vídeo cantando para o amigo e relembrou uma apresentação dos dois. Assista abaixo.

Divulgada em primeira mão pelo Blog do Marrom nesta segunda-feira (13), a morte entristeceu os brasileiros, inclusive os famosos e políticos. A cantora Baby do Brasil já havia publicado um texto para o amigo mais cedo. No final da noite ela fez outra homenagem. Confira.

"Hoje está sendo um dia impactante e muito doloroso para nós os Novos Baianos, e para a Família desse nosso irmão, que sai da terra e deixa um legado dos mais ricos da música popular brasileira! Moraes Moreira é o compositor da música Acabou Chorare com Luís Galvao, A menina Dança, Tinindo e trincando, Misterio do Planeta, entre outros grandes sucessos lançados com

com o grupo, e muitos outros da sua brilhante carreira solo, tais como, Festa do Interior, Pombo Correio, Chão da praça, Vassourinha, e muitas e muitas outras canções lindíssimas! Moraes deixa também a sua marca inestimável na batida criada por ele no violão que o destaca entre todos os violinistas populares, como um dos melhores do do mundo! Moraes é único no seu estilo e na sua trajetória!

Moreirinha como carinhosamente o chamávamos, estava ontem aqui na terra conosco! Estava tudo bem! Estava em quarentena, na sua casa! Foi dormir e partiu ! Que impacto isso nos causa ! Só orando o “Pai Nosso” para acalmar o nosso interior! Nesse momento tão sobrenatural, eu oro também a Deus que aumente a nossa fé, e estabeleça em nós, a certeza da eternidade, a certeza de que ninguém morre e que o plano divino nos reserva o melhor, no lado de lá! E é com toda a fé na Palavra de Deus que eu oro e clamo ao Espírito Santo, o “Consolador”, que venha com seu amor sobre todos nós da sua família musical, e sobre todos da sua família da terra, seus filhos, seus irmãos, todos os parentes e amigos e todos que passaram por sua vida! Peço que nos traga a revelação mais profunda sobre o que é passar da terra para a eternidade, onde tudo é perfeito ! “ Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum, aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam” (1Coríntios 2:9)"

Outro músico que publicou homenagem para Moraes de noite foi Tom Zé, que foi professor de Moraes.

"Moraes, você foi meu aluno, e que aluno-prodígio! há mais de meio século. Aprendeu logo tudo que eu podia ensinar de violão, em pouco tempo tocava melhor que eu. Quando você chegou, como eu cobrava caro, avisei que talvez você não pudesse pagar. Mas você disse que era compositor. Pedi pra tocar alguma criação sua. Você tocou. Vi que ali tinha um compositor. E que fome de aprender, menino! A vida toda me admirei, Moraes: você não teve só talento, teve caráter. Duas coisas que nem sempre andam juntas. Parabéns, meu caro que hoje mudou de planeta. Nunca mais uma foto como esta, quando nos encontramos no aeroporto. Estávamos, da esquerda pra direita: Rogério Bastos, Jarbas Mariz, Cristina Carneiro, você, eu, Daniel Maia e Felipe Alves. E você, meu bom e bravo gigante, mais alto que todos nós, cabeça e ombros lá em cima. Olha, Moraes, só Deus sabe por que foi hora de você ir agora. Que falta já sinto, já sentimos, meu menino prodígio!"

O cantor e compositor baiano Luiz Caldas também publicou um vídeo cantando para o amigo: "Que Deus abençoe Moraes com a mesma alegria que ele cantava e escrevia!"

Blog do Marrom: Ouça depoimento exclusivo de Paulinho Boca, um dos grandes amigos e parceiros de Moraes

Leia abaixo outras despedidas:

Baby do Brasil, cantora, mais cedo: Que notícia! Que susto! Que inacreditável! Moreirinha foi? Ele foi para a Glória?! Estava ontem aqui na terra conosco! Estava tudo bem! Estava em quarentena, na sua casa! Foi dormir e partiu? Que impacto isso nos causa! Só orando o “Pai Nosso” para acalmar o nosso interior! Nesse momento tão sobrenatural eu quero agradecer a Deus pela fé que ele me deu, impregnando em mim a certeza da eternidade e a certeza de que ninguém morre! Que o plano divino nos reserva o melhor, no lado de lá! E é com toda a fé na Palavra de Deus que eu oro e clamo ao Espírito Santo, o “Consolador”, que venha com seu amor sobre todos nós da sua família musical, e sobre todos da sua família da terra, seus filhos, seus irmãos, todos os parentes e amigos e todos que passaram por sua vida, nos trazendo a revelação mais profunda sobre o que é passar da terra para a eternidade, onde tudo é perfeito! “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum, aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam” (1Coríntios 2:9).

Gilberto Gil, músico: Menino do sertão da Bahia, ouviu encantado a música do mundo e fez dela seu universo expressivo. Deixa saudade e uma grande obra

Gal Costa, cantora: "Muito triste saber da partida do Moraes Moreira. Eu que gravei tantas canções dele, incluindo "Festa do Interior", que foi um grande sucesso popular e foi tocada pelo Brasil inteiro. Que ele fique em paz, que esteja em um lugar lindo e maravilhoso. A gente perdeu uma pessoa maravilhosa e um músico, compositor, incrível. Quero mandar um beijo de conforto à família dele, mulher e filhos".

Bebel Gilberto, cantora:

Maria Rita, cantora:

Daniela Mercury, cantora: "Estou devastada com a morte de Moraes. Meu amigo, um gênio da música brasileira, uma fundamental referência para todos nós. Ele sempre foi o nosso poeta do carnaval. O primeiro a colocar voz em um trio elétrico. Dono de um repertório carnavalesco único, já no início da minha carreira me deu a canção “Monumento Vivo”, uma obra prima. E eu pude cantar muitas vezes suas canções nos meus quase 40 anos de trio elétrico. Ainda ganhei de Caetano a canção “Axé, Axé” onde diz: , “Moraes Moraes, SEU nome é Salvador”. Moraes é um grande mestre da música brasileira no mundo, um mestre para mim e para todos que amam música. O trio elétrico está de luto. O Axé está de luto. Muita saudade. Um beijo carinhoso para a família", escreveu.

Silva, músico: "Perdemos um dos maiores gênios da nossa música. Tivemos momentos juntos que vão ficar em minha memória pra sempre. Quanta energia, quanta potência. Moraes, muitíssimo obrigado por tudo! Estará pra sempre no meu coração e nas minhas cordas vocais! "





Bell Marques, cantor: "Moraes querido amigo, tudo na vida passa, mas nem tudo se esquece. Todas as vezes eu eu subir em um palco e fechar os olhos, vou lhe encontrar nas minhas canções. Você foi a minha inspiração, queria cantar como você, lhe imitando eu comecei a minha história. Hoje, numa segunda-feira chuvosa, recebo essa triste notícia que você nos deixou. Sinto muito por todos nós, você foi a inspiração para uma geração de grandes artistas".

Margareth Menezes, cantora:

Walcyr Carrasco, novelista: "Moraes Moreira, nosso grande-velho-novo baiano, nos deixou hoje. Aqui fica uma herança gigante de arte para a história. Descanse em paz, Moraes Moreira!"

Ingrid Guimarães, atriz: "Moraes meu querido. Meu primeiro sogro. Minha adolescência ao som de suas músicas em cima do seu trio elétrico. Quantos shows eu acompanhei, quantos hotéis ao som de violão e risadas. Quantos amanheceres na praça Castro Alves no fim do carnaval (Moraes foi o primeiro artista a cantar em um trio elétrico no Carnaval com Dodô e Osmar. )Ainda bem que a pouco consegui te ver falando poemas na peça dos Novos Baianos e te dei esse último abraço. Que a gente tenha a chance de te homenagear quando tudo isso passar. Acabou chorare e ficou tudo lindo ... meus sentimentos, Cecília e Davi"

Nando Reis, cantor: "Se houve um banda que fez minha cabeça foram Os Novos Baianos. Uso o plural porque não era só uma banda mas um bando de gente talentosa que juntos, produziram a música que colou a tradição do samba com a cultura do rock".

Luiz Thunderbird, músico e apresentador: "Moraes Moreira nos deixa pra encantar o céu. Por aqui, ele fez a alegria do Brasil. Encontrei c/ ele poucas vezes, mas foram marcantes. Inesquecível show que assisti no Festival de Águas Claras, ele, o violão, nos entretendo por duas horas. Vai sereno, Moraes"

Leoni, cantor: "Que tristeza enorme. Moraes é dos grandes da nossa música. Foi roqueiro antes do tempo, revolucionou o carnaval, foi o principal compositor dos Novos Baianos, minha banda preferida de todos os tempos, escreveu poemas, deixou um repertório maravilhoso. Os dias vão ficando mais escuros e rasos".

Maitê Proença, atriz: "Extraordinário Moraes Moreira. Gravamos com ele numa noite de natal. Contou tantas historias...Cada caso remetia pra uma musica que ele tocava e cantava pra gente com aquele seu suingue especial. Tudo fluía. Que homem gentil, que músico delicioso. Que sujeito afetivo, divertido, encantador! Siga em paz companheiro"

Mara Maravilha, apresentadora: "Tive a honra de receber o querido Moraes Moreira no palco do Show Maravilha! Gravei também em 1994, a música Amazônia, de sua composição. Esse incrível cantor e compositor deixará saudades!"

Esporte Clube Bahia: "A Bahia e o Bahia choram. Um dos maiores ícones da nossa Música e Carnaval, o eterno Moraes Moreira nos deixou nesta manhã chuvosa de segunda-feira. Ai ai, saudade, você vai nos matar."

Flamengo: O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do músico e ilustre rubro-negro Moraes Moreira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste.

ACM Neto, prefeito de Salvador: Moraes Moreira foi de um dos mais brilhantes e completos artistas baianos, criador de grandes clássicos da MPB. Com presença marcante na história do Carnaval da Bahia, ele projetou com elegância a maior festa popular do planeta para cada esquina do Brasil e do mundo. Ele será sempre lembrado não somente pelo que fez para a projeção do nosso Carnaval, mas, sobretudo, pela consistência de seu trabalho autoral. Aos amigos e familiares de Moraes Moreira, os meus profundos sentimentos.

Rui Costa, governador da Bahia: "Com muito pesar, recebi a notícia do falecimento do cantor e compositor baiano Moraes Moreira. Ícone de várias gerações, Moraes marcou a vida do país em momentos de alegria e reflexão. Ao lado dos parceiros dos Novos Baianos, transformou a MPB, renovando o samba e outros ritmos. Como primeiro cantor de trio, ensinou ao mundo como carregar multidões e espalhar a felicidade. E, para coroar, é um dos criadores de um dos hinos do Carnaval baiano: Chame Gente. E isso é só uma pequena amostra de suas realizações, ao longo de cinco décadas de carreira. Sua história nos fará sentir muita falta do seu talento, da sua sensibilidade e da cumplicidade com o público. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs desse grande mestre!"

Cláudio Tinoco, vereador e ex-secretário de Cultura de Salvador: "Tive a alegria de articular a sua volta ao Carnaval em 2010, nos 60 Anos do Trio Elétrico, de forma digna e à altura da sua obra, depois de dez anos ausente da festa que ele consagrou. Como disse o próprio Moraes Moreira, um bom Carnaval se faz com passado, presente e futuro. E tenho certeza que ele está imortalizado na festa que ajudou a fundar".

Leo Prates, secretário de Saúde de Salvador: "Acabo de saber que nesta noite perdemos Moraes Moreira, aos 72 anos. Um dos mais importantes artistas da música popular brasileira. Eterno novo baiano, deu voz ao trio elétrico, e levou a música da nossa terra para o mundo. Hoje é um dia de saudade".

Pablo Barrozo, secretário de Cultura de Salvador: "A contribuição de Moraes Moreira para a música baiana e brasileira é imensurável. Ao lado de Armandinho, Dodô & Osmar, foi um dos primeiros artistas a cantar em um trio elétrico no Carnaval. É uma perda muito grande para o nosso estado, mas ele irá se manter vivo nas músicas e obras que deixou em vida".

Ciro Gomes: Lamento muito a partida deste amigo e grande artista brasileiro. Moraes Moreira inspirou gerações com suas lindas músicas e poesia.Neste momento de gde aflição do nosso povo,perder sua voz e seu talento é desalentador. Acabou Chorare agora na vitrola! Fique com Deus, amigo!