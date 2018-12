Armazém Letrado Sertanês – Secos & e molhados e miudezas em geral S/A

[Estoque] 1. A inveja mata. Quando não mata, aleija. 2. Se o mundo fosse bom, o dono morava nele. 3. Cara feia pra mim é fome. 4. Quem muito fala dá bom dia a cavalo. 5. Tá com raiva? Baixa as calças e mija em cima. 6. Espirro de gato sinal de chuva. 7. Quanto mais se reza mais assombração aparece. 8. Urubu quando está de azar o de baixo caga no de cima. 9. Só se pode considerar um homem louco quando comer merda e rasgar dinheiro. 10. Esmola grande cego desconfia.

11. Mentira tem perna curta. 12. Quem empresta não presta. 13. Cavalo dado não se olha os dentes. 14. Passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem. 15. Quando um burro fala o outro murcha a orelha. 16. Cala boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. 17. Merda é mole. Quem dá engole. 18. Lugar de menino, cachorro e tamanco é embaixo do banco. 19. É mais fácil 1 camelo passar pelo fundo de 1 agulha do que 1 rico entrar no reino dos céus. 20. Fulano não é mais frouxo porque é um só.

21. Se conselho fosse bom não se dava, se vendia. 22. Se merda valesse dinheiro pobre nascia sem cu. 23. Não é mais vagabundo porque a terra não ajuda. 24. Quem dá aos pobres dá a Deus. 25. Quem dá aos pobres dá adeus. 26. O bom cabrito berra. 27. Ele nasceu no tempo do onça e mora onde Judas perdeu as botas. 28. O sujeito está mais por fora do que umbigo de vedete. 29. Sai da frente da tevê, espelho sem luz! 30. Esse menino é da cor de burro quando foge.

31. Roupa suja se lava em casa. 32. Se batina de padre fosse de zinco ninguém conseguiria dormir à noite. 33. Ele está velho, mas ainda dá no couro. 34. O estado dele é grave, mais pra lá do que pra cá. 35. Sol e chuva, casamento de viúva. 36. Essa filha da vizinha dá mais do que chuchu na serra. 37. Beltrana dá o maior chifre no marido. 38. Sicrano é um pedaço de cavalo. 39. Fulana é pedaço de mau caminho. 40. A filha de meu padrinho se perdeu, virou uma mulher perdida.

41. Quando tenho de dizer as coisas eu digo na tampa. 42. A diferença entre o gato e o tijolo. Jogue os dois na parede. O que miar é gato. 43. Desgostoso, ele passa a vida comendo água. 44. Mais fácil boi voar do que aquele cara pagar o que me deve. 45. Quem desdenha quer comprar. 46. Precisa-se de empregada de cama, mesa e roupa lavada. 47. Melhor perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. 48. A porta da rua é a serventia da casa. 49. Cagado e cuspido a cara do pai. 50. Não quero mais ver nem a cara dele pintada na parede. Ele pintou o sete comigo.

51. Miséria pouca é bobagem. 52. Dona Sinhá nasceu lá pelos tempos de dom Corno. 53. Pimenta no ‘zói’ dos outros é refresco. 54. Minha tia namorou muito mas acabou no barricão. 55. Minha prima casou na igreja verde, estava prenhe. 56. Mulher parida tem de ficar de resguardo. 57. Mariazinha quando está de boi fica de veneta. 58. A vizinha, desempregada há tempos, está matando cachorro a grito.

