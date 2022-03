Arquidiocese de Salvador lança Campanha da Fraternidade com tema sobre educação

Conscientizar os fiéis acerca da importância do engajamento em relação à educação. É esse o objetivo principal da Campanha da Fraternidade 2022 da Arquidiocese de Salvador, lançada nesta quarta-feira (2) pela Igreja em coletiva de imprensa. Sob o tema ‘Fraternidade e Educação’ e o lema ‘Fala com sabedoria, ensina com amor’, a Arquidiocese espera ressaltar aos devotos que a educação merece atenção redobrada e o empenho de todos os que se dispõem a viver a fraternidade.

O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, explicou o motivo para escolha do tema. “É preciso conhecer melhor a realidade da educação, refletir criticamente sobre ela, buscando caminhos para a superação dos graves problemas constatados e, de modo especial, para assegurar o direito universal à educação”, disse.

A Campanha da Fraternidade conta com a participação de entidades da sociedade civil, órgãos públicos e comunidades eclesiais. As atividades relacionadas à campanha serão relacionadas pela Ação Social Arquidiocesana (ASA). O órgão da Igreja planeja realizar vigílias, encontros e reuniões com os cristãos e o poder público para colocar em prática o tema proposto.

Dom Sergio destacou também que, apesar de ser necessário pensar e refletir sobre a educação sempre, durante a Quaresma, isso será feito de forma mais enfática. “Embora a temática da Campanha seja vivida além da Quaresma, ela tem acontecido de modo especial durante o período quaresmal. Uma das principais exigências da espiritualidade quaresmal é justamente o amor fraterno, com suas várias expressões”, completou.