Arquivo Público retoma atendimento ao público na quinta (5)

O Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb) volta a abrir as portas para o público a partir da quinta-feira (5). Com isso, voltam a ser prestados serviços de atendimento presencial e à distância, emissão de certidões, visitas monitoradas, gestão de documentos e orientação técnica aos arquivos.

A reabertura também celebra o Dia Nacional da Cultura e finaliza a reforma do Apeb, com o restauro da sede, na Baixa de Quintas. Nessa terceira etapa, houve troca de piso, recuperação de escadas, impermeabilização de paredes, recuperação de 89 janelas e 40 portas, reforma de banheiros, pintura externa e interna, e imunização de forro e piso de madeira. Também houve instalação de um elevador para pessoas com necessidades especiais.

“Tal investimento possibilita ampliar o acesso, com equidade, a todos os cidadãos. E, demonstra a potência da instituição em realizar mais e cada vez melhor suas atividades de maneira acessível e participativa”, diz a diretora, Teresa Matos.