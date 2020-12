Arritmia cardíaca mata 320 mil pessoas por ano no Brasil; veja cuidados

O coração de uma pessoa saudável em repouso pulsa de 50 a 100 vezes por minuto, em média. A alteração dessa frequência de modo permanente é um indício de arritmia – doença que afeta milhões brasileiros e pode atingir mais de 320 mil mortes súbitas a cada ano, de acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias (SOBRAC).

Esse é o tema desta terça-feira (08) do programa Saúde & Bem-Estar que é transmitido ao vivo pelo instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas) a partir de 18h. O apresentador do programa @jorgegauthier conversará com o médico Alexsandro Alves Fagundes que é especialista em estimulação cardíaca artificial pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e médico cardiologista do Serviço de Arritmia do Hospital Português (@hospitalportugues).

Tratar a doença resgata o ritmo certo dos batimentos cardíacos e a possibilidade de usufruir de uma vida normal. Hoje, um dos meios mais avançados de atingir esse resultado é a estimulação cardíaca fisiológica com o implante de marca-passo diretamente no sistema de condução elétrico próprio do paciente, ou seja, no His ou do ramo esquerdo do coração. O procedimento, ainda incipiente no Brasil, está sendo feito no Hospital Português (HP) como uma alternativa terapêutica otimizada, mais barata e acessível para um número maior de pessoas com indicação de implante de marca-passo.