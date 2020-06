Arrizo 6: Caoa Chery investe em sedã médio

A expansão da Caoa Chery continua e a empresa começará a oferecer um sedã médio no país, o Arrizo 6. Produzido em Jacareí, no interior de São Paulo, o veículo chegará às concessionárias na primeira quinzena de julho para disputar em uma das categorias mais competitivas do mercado nacional, que é dominada pelo Toyota Corolla. O novo Caoa Chery é equipado com um motor 1.5 litro turbo, capaz de gerar 147 cv de potência com gasolina e 150 cv com etanol, sempre a 5.500 rpm. O torque máximo, obtido a 4 mil rpm, é de 21,4 kgfm com qualquer combustível. Esse propulsor é associado com um câmbio automático do tipo CVT, simulando nove marchas.

O Arizzo 6 tem o mesmo porte do Toyota Corolla (Foto: Fabio Gonzalez/Caoa) O sedã da Caoa Chery tem seis airbags e freio de estacionamento elétrico São 2,65 metros de distância entre-eixos e o porta-malas acomoda até 570 litros

O pacote de equipamentos é amplo: seis airbags, ar-condicionado digital, central multimídia com tela de nove polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, partida por botão, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, câmera 360°, faróis e lanternas full-LED, rodas de liga leve de 17 polegadas e teto solar.

O Arizzo 6 será oferecido em versão única, a GSX, por R$ 108.750. Haverá uma promoção de lançamento por R$ 98.400. Além do Corolla, estão na briga Chevrolet Cruze, Honda Civic, Kia Cerato, Nissan Sentra e Volkswagen Jetta. Esse é o quinto modelo da Caoa Chery, que já conta com Arrizo 5 e a linha de SUVs, que tem três veículos: Tiggo 2, Tiggo 5X e Tiggo 7. O próximo lançamento da marca será o Tiggo 8, que terá capacidade para sete pessoas.

NIVUS, O REFORÇO DA VOLKSWAGEN

A Volkswagen demorou para entrar na briga dos utilitários esportivos compactos, mas tem apetite para crescer nesse segmento. Depois do T-Cross, que chegou ao mercado em março do ano passado, a empresa alemã lançou essa semana o Nivus. O novo modelo será posicionado entre o Polo e o T-Cross, veículos com quem compartilha vários componentes, como o conjunto mecânico.

A Volkswagen lançou o Nivus em duas configurações no mercado brasileiro (Foto: Pedro Dantas/ VW)

Mas o grande destaque é o desenho, concebido pelo brasileiro José Carlos Pavone. Esse VW é o primeiro SUV compacto que tem a traseira com estilo coupé, formato que faz sucesso em modelos de luxo como no BMW X6. A VW sintetizou o catálogo do Nivus em apenas duas versões: Comfortline (R$ 85.890) e Highline (R$ 98.290).

O porta-malas do utilitário esportivo compacto tem capacidade para 415 litros (Foto: Pedro Dantas/ VW)

O conjunto mecânico é igual para ambos, com um motor 1 litro turbo, que entrega 116 cv de potência com gasolina e 128 cv com etanol, sempre a 5.500 rpm. O torque máximo é de 20,4 kgfm com qualquer combustível, entregue entre 2 mil e 3.500 rpm. Já o piloto automático adaptativo é inédito na categoria e equipamento de série na versão topo de linha.

A central multimídia é um dos destaques desse VW e conta com um HD de 10 GB (Foto: Pedro Dantas/ VW)

STRADA, COMPLETAMENTE NOVA

Demorou, mas finalmente a nova geração da Strada estreou. A picape mais vendida do país, que já acumula mais de 1,5 milhão de unidades emplacadas, mudou completamente e começou a ser vendida pela primeira vez com quatro portas na cabine dupla. A cabine simples foi ampliada, o que fez a Fiat a batizar de Plus. A suspensão traseira foi atualizada e o eixo em formato de ômega está lá, assim como as molas parabólicas longitudinais, popularmente conhecidas como feixe de molas.

A Fiat Strada, picape mais vendida do país, foi completamente atualizada (Foto: Studio Cerri/ FCA)

A segurança aumentou com a introdução de airbags laterais e os equipamentos foram reposicionados, entre eles, a central multimídia. Completamente renovada, ela terá inclusive a possibilidade de conexão sem fio com smartphones dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Outra novidade tecnológica são os faróis em Led.

A caçamba da cabine dupla tem capacidade para 844 litros e a simples comporta 1.354 litros (Foto: Studio Cerri/ FCA)

São cinco opções do utilitário, que será sempre oferecido com transmissão manual de cinco marchas. A versão de entrada é a Endurance, equipada com motor 1.4 Fire (até 88 cv), que custa R$ 63.590 (cabine simples) e R$ 74.990 (cabine dupla). A intermediária é a Freedom, que utiliza o motor 1.3 Firefly (até 109 cv), e é oferecida por R$ 69.490 (simples) e R$ 77.990 (dupla). A configuração topo de linha, a Volcano, será ofertada com o propulsor 1.3 e cabine dupla por R$ 79.990.

A central multimídia faz espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto (Foto: Studio Cerri/ FCA)

DÊ SEU LANCE

Se você quer comprar um veículo, zero-quilômetro ou seminovo, já pode dar um lance para uma concessionária por meio do site carvem.com.br. "Basta fazer o lance no carro desejado. Com essas informações, a gente negocia direto com o fornecedor, permitindo que o cliente economize e, em meio à crise, que a empresa tenha espaço para negociação com o cliente", explica Bruno Degasperi, proprietário da Carvem. A empresa faz a intermediação do contato com o fornecedor, inclusive enviando documentação a ser preenchida e formas de pagamento.

FIM DE UMA ERA

Na quinta-feira, as 18 últimas unidades do i8 deixaram a fábrica da BMW em Leipzig, na Alemanha. O esportivo híbrido, que era feito da fusão de fibra de carbono com alumínio, foi lançado em 2014. Ainda há unidades da configuração conversível disponíveis no Brasil, por R$ 783.950.

As últimas 18 unidades produzidas do i8, esportivo híbrido da BMW (Foto: BMW)

CUIDADOS COM O CARRO

Até quarta-feira, o Extra está oferecendo diversos produtos para automóveis por preços promocionais e em condições especiais. A ação inclui óleo lubrificante da Shell por R$ 29,99, bateria da Moura por R$ 469,99 e pneu aro 15 da Goodyear por R$ 389,99 - esses dois últimos itens podem ser parcelados em até 15 vezes no cartão da empresa.