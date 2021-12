Arrombador de lotérica usa guarda-chuva para se esconder de câmera em Salvador

Um homem invadiu uma casa lotérica, no bairro de Águas Claras, em Salvador, e usou um guarda-chuva para se esconder das câmeras de segurança. Ele invadiu o lugar após ter acesso a uma escola desativada, ao lado da lotérica, na segunda-feira (13), por volta das 23h, e só saiu de lá na terça-feira (14), às 2h. Cerca de R$ 50 mil foram levados.

O suspeito conseguiu acesso ao escritório da lotérica depois de fazer um buraco na parede do colégio, com um martelo e uma barra de ferro. Lá haviam três cofres.

Em vídeo obtido pela TV Bahia, é possível ver o momento em que o suspeito circula dentro do estabelecimento com um guarda-chuva. O instrumento consegue cobrir sua cabeça totalmente, na maioria do tempo, mas é possível ver parte do seu rosto em certos momentos.

Conforme apurou a reportagem da TV Bahia, o criminoso entrou sozinho no local, mas no lado de fora estavam comparsas esperando por ele.

Funcionários da lotérica afirmaram que essa é a terceira vez que o local é alvo de bandidos. Só no ano passado, o espaço foi roubado duas vezes. O prejuízo total nas ações chega a R$ 100 mil.

Ainda é cedo para afirmar que o mesmo bandido invadiu o local nas outras vezes. À TV, a Polícia Militar disse que não foi acionada para atender a ocorrência; já a Polícia Civil informou que não encontrou o registro da ocorrência.