Arte, beleza e trocas na rua: fotógrafa do Mali monta estúdio na Praça Castro Alves

Inspirada nos antigos estúdios de rua que eram comuns no seu país entre os anos 1950 e 1960, Fatoumata Diabaté decidiu virar fotógrafa. Foi uma maneira que a artista do Mali encontrou para criar mundos em que as pessoas se confiam de forma mútua.

O trabalho da artista ficou conhecido em vários países e neste ano ela recebeu o desafio de levar sua experiência numa residência artística junto a 16 mulheres da Bahia. E a jornada tem sido uma aventura: para ela e para as residentes. Artistas como Helen Salomão, Maiara Cerqueira, Shai Andrade e Ana Dumas participam da residência e garantem que tem sido uma descoberta incrível. E que terão vários desdobramentos.

A programação conta ainda com o Festival Estúdio África em alguns pontos da capital e interior, além de uma aula pública sobre a história e estética da fotografia africana, ministrada pela antropóloga Goli Guerreiro, idealizadora do projeto.

“Estou muito feliz de estar no Brasil. Eu sou uma apaixonada pela fotografia e fico muito feliz de vir aqui trabalhar com outras mulheres fotógrafas e que também são apaixonadas por esse trabalho. É realmente uma experiência de troca, de encontro, descubro muitas coisas com as mulheres que estão aqui. O que estamos realizando juntas é algo realmente fantástico”, contou Fatoumata, em francês traduzido por Goli.

Artista premiada, Fatoumata se consagrou no projeto Le Studio Photo de la Rue, que consiste na montagem de estúdios de rua que recriam a estética dos grandes mestres da fotografia africana dos anos 1950 e 60, mantendo viva a história de um dos repertórios mais significativos da produção cultural africana.

“Atualmente as pessoas não têm confiança uma nas outras e o estúdio na rua provoca essa confiança no outro, faz trocas afetivas. Onde fui com meu estúdio, sempre houve coisas muito boas. As pessoas sentem essa coisa positiva, a ideia de criar o estúdio, a saudade de um tempo em que esses estúdio era comum por lá”, detalha.

Pela cidade

Neste sábado (1), ela estará com as residentes ocupando a Praça Castro Alves, das 8h às 15h, com seu estúdio de rua. No ritmo do poeta, vai chamar gente para fotografar, se abrir, confiar. E brincar de ser linda.

“Nossos estúdios recriam valores ancestrais. E a beleza, claro. Todo o mundo quer ficar bonito, né? Meus ancestrais eram lindos. Somos frutos dos valores dessas pessoas que tinham e amavam a beleza”, afirma a artista.

Na próxima terça-feira (4), Fatoumata lança na Casa do Benin, no Pelourinho, a Exposição Mali-Bahia, um dos frutos da residência. Ela vai contar sobre suas experiências chegando ao Brasil pela primeira vez, mais especificamente o que viveu na Bahia. Além, claro, de mostrar o que produziu.

Uma das residentes, a atriz Larissa Paixão ainda valoriza a oportunidade de fazer a residência no Acervo Arlete Soares - criado, mantido e idealizado pela veterana fotógrafa baiana - que ainda segue em atividade.

“A experiência está sendo incrível pra mim. É um momento de troca que pra gente é único. A gente não tinha acesso, pelo menos eu não tinha, à estética da fotografia africana e logo na aula pública ela fez uma expansão de universo pra gente. E agora está nos guiando nesse

mundo e estou numa expectativa bem grande”, contou Larissa.

As residentes se dividiram em duplas e escolheram uma década para dar a base a seus projetos, que também serão apresentados. Em todos os sábados do próximo mês de novembro, até 01 de dezembro, as 16 mulheres estarão com seus estúdios Bahia adentro colocando em prática o Festival de Estúdios de Rua e levando os ensinamentos e a forma de Fatoumata pensar a arte e a beleza adiante.

