Arte das minas: quatro grafiteiras baianas que você precisa conhecer

Sista Katia (@sistakatia) é autodidata e referência. Descobriu o grafite com a cultura punk e hip hop, na qual é militante. Em 2007, começou a grafitar em bairros periféricos de Salvador. Com conhecimento de causa, fala da presença feminina no grafite: "As mulheres que estão atuando na cena do grafite e arte de rua estão se articulando mais, se conhecendo e reconhecendo mais umas nas outras. Essa ocupação das ruas tem sido uma retomada, a rua também nos pertence e não estamos mais em momento de pedir pra entrar. Estamos arrombando a porra da porta e entrando. (...) Nós mulheres temos urgência; e queremos expressar temas que nos permeiam e que estão acontecendo no mundo agora". E quais são os desafios? "Existem diferenciações das mulheres dentro da cultura: se a mina é solteira ou se é namorada/casada com outro cara da cena. Existem também as relações que se estabelecem dentro da reprodução de privilégios raciais, sociais e de padrão estético. (...) A cena já entendeu a existência das mulheres, mas ainda existem homens que se incomodam com o crescimento técnico e a repercussão que temos tido nos últimos tempos. Esses mesmo não aceitam ser chefiados por mulheres e muito menos que nós tomemos a frente de produção de um painel. Mulheres são sempre as mais responsáveis, pontuais e organizadas em todos os eventos e mesmo assim são minoria nas listas de aprovadas nos eventos nacionais de grafite".