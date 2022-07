Arte e Pensadores

Muitos artistas importantes ao longo da história escreveram sobre seus trabalhos, suas intenções e percepções. Os textos foram esclarecedores para a compreensão da arte, dos artistas e suas épocas. O caráter subjetivo deve ser considerado, pois uma mesma peça pode despertar diferentes posicionamentos.

Leonardo da Vinci – (1452-1519) Italiano. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento e se destacou como cientista, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Foi à pessoa mais significativa do seu tempo. Leonardo da Vinci pintou poucos quadros, mas todas verdadeiras obras primas. Em suas reflexões escreveu sobre a técnica do Sfumato utilizado na pintura da Mona Lisa, e texturas da pele humana. Escreveu ainda sobre luz e sombra e engenhos bélicos.

Wassily Kandisnk – (1866 – 1944) Russo. Afirmava que as cores são vivas em si, autônomas com todas as características necessárias para continuarem a sua vida e a todo o instante se submeterem a novas combinações, misturando-se umas com as outras criando uma afinidade de universos.

Josef Albers – (1888 – 1976) Alemão. Foi um educador por excelência. Seus estudos representaram a base dos mais influentes programas sobre o estudo da arte no século XX. Publicou seu estudo sobre interações de cores.

Joaquim Torres Garcia (foto) – (1874-1949) Uruguaio. Influenciou profundamente o desenvolvimento da arte moderna tanto no Velho como no Novo Mundo. Retornando de Paris onde morou a Montevideo onde nasceu, criou um jornal, Círculo e Quadrado apresentando suas ideias sobre arte. Escreveu o tratado de arte Construtivismo Universal com reflexões, sobre as percepções.

Marcel Duchamp – (1887-1968) Francês. Foi o inventor dos ready made. Seu objetivo era vencer a arte retiniana. Era se tirar um objeto comum de seu cenário habitual para colocá-lo num contexto novo e incomum. Duchamp era dadaísta. Duchamp escreveu muito, suas ideias e o que acontecia em sua volta.

Pablo Picasso – (1881-1973) Espanhol. Pintor, desenhista, escultor, cenógrafo, poeta e dramaturgo, passou a maior parte de sua vida na França. Foi o maior artista do século XX. Junto com George Braque fundou o Cubismo. Dizia que “Arte é uma mentira que faz parecer verdade”.

Escreveu sobre a geometrização das formas.

Henri Matisse – (1869-1954) Francês. Foi o expoente máximo do Fauvismo. Seus escritos estão no livro Matisse – Escritos e reflexões sobre arte da editora Cosacnaify. Era um colorista excepcional e disse em suas memórias – “Poucos sabem minha agonia frente à cor, só eu sei quanto sofro até achar o tom que me tranquilize. Pinto como um ritmo perpétuo”.