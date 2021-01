Arte na rua para saudar o ano novo

Quem passou estes dias na Rua Tupinambás, no Rio Vermelho, deve ter se surpreendido com a instalação que "apareceu" por lá. A iniciativa é do jornalista e cineasta baiano Lula Oliveira, morador da rua, que resolveu experimentar outra forma de compartilhar sua arte. Na despedida do ano, ele montou a intervenção artística Exu Tupinambás, ressignificando algumas imagens que tinha em casa.

Lula reuniu algumas fotos que gosta bastante, colocou-as em quadros e montou o painel na parede, que conta também com uma máscara e outros pequenos objetos, como um tapetinho para quem quiser sentar e contemplar.

“Fui passar o fim de ano em Imbassaí e achei que quando voltasse não encontraria mais nada”, diz Lula. Para sua surpresa, está tudo lá, até quando a próprio movimento da rua decidir. “Estou exercitando o desapego e o efêmero”, reflete o cineasta, que no ano passado finalizou o curta Clausura, todo feito no isolamento.

A instalação trabalha com a simbologia do orixá Exu e também do povo indígena para falar de renovação e recomeço. “Exu abre abre os caminhos e os Tupinambas são índios guerreiros”, resume. A instalação não tem um perído determinado para acontecer. Ficou curioso, passa lá. Veja outras fotos no Instagram @lulaoliveira73.