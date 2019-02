Arthur Caíke é regularizado e pode estrear pelo Bahia

O técnico Enderson Moreira ganhou um reforço para a sequência da temporada. Contratado há duas semanas, o atacante Arthur Caíke teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já pode estrear com a camisa tricolor. O atacante, no entanto, não vai poder mostrar seu futebol nesta quinta-feira (21), quando o Bahia enfrenta o Liverpool-URU, em Montevidéu, pela Copa Sul-Americana, já que não está inscrito na competição internacional.

Com isso, a expectativa é de que ele seja relacionado pela primeira vez na partida contra o Fortaleza, no próximo dia 24, no Castelão, pela Copa do Nordeste. No tricolor, o atacante vai disputar vaga com Élber, Rogério e Artur, Clayton e Iago.