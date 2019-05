Arthur Caíke explica lesão na coxa: 'Senti duas pontadas'

A partida contra o Avaí terminou com final feliz para o Bahia, mas um jogador tem motivos para lamentar. Substituído ainda no primeiro tempo, Arthur Caíke sentiu o músculo posterior da coxa e preocupa para a sequência do tricolor na temporada.

Após a partida, ele explicou o que aconteceu. "Quando eu corri senti duas pontadas fortes, evitei o cruzamento para não complicar. A partir de amanhã vou começar o tratamento e na terça-feira fazer um exame de imagem", explicou.

O Bahia vai ter uma semana inteira para se preparar para o próximo desafio, já que a partida contra o Athletico-PR será apenas no domingo (12), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Além de Arthur Caíke, o departamento médico tricolor tentará recuperar o atacante Elber. Ele está em tratamento também por conta de uma lesão na coxa. O zagueiro Jackson, que passou por cirurgia na face, voltou a treinar com o elenco e e está cada vez mais perto do retorno.