Arthur Caíke valoriza mudança de postura do Bahia contra o Grêmio

Arthur Caíke está se acostumando a aparecer em momentos difíceis enfrentados pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. E isso desde a primeira rodada, quando o camisa 77 se encarregou de empatar o jogo contra o Corinthians logo no lance que sucedeu o gol do time paulistano na partida que o Bahia venceu por 3x2, na abertura do certame.

Ele também apareceu sofrendo e cobrando a falta que deu três pontos ao Bahia contra o CSA, na Fonte Nova. E nesta quarta-feira (16), apareceu para cobrar o pênalti que deu a vitória do Bahia por 1x0 sobre o Grêmio em Porto Alegre, fazendo o tricolor se reencontrar o caminho dos triunfos após três rodadas na seca.

Os três pontos vieram em boa hora. O resultado deixa o Esquadrão provisoriamente na 7ª colocação com os mesmos 41 pontos somados pelo Grêmio - primeiro time dentro do G6. Os dois podem ser ultrapassados pelo Internacional, que tem 39 pontos e enfrenta o Avaí na próxima quinta (17), fora de casa.

Depois de uma derrota dolorida contra o Fluminense em jogo que o time abusou de perder gols e foi criticado pelo técnico Roger Machado, o Bahia manteve concentração para fazer um bom jogo contra o adversário direto.

"O time entrou com concentração lá em cima, confiança também. Mostra que quando a gente está concentrado dá pra vencer essas equipes consideradas grandes", avaliou Arthur Caíke na saída de campo.

Sem tempo para comemorar, o Bahia já arruma suas malas e retorna para Salvador na próxima quinta. O próximo compromisso do tricolor é contra o Ceará, na próxima segunda-feira (21), no estádio de Pituaçu.