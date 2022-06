Artilheiro da Série B, Davó diz que vive no Bahia a melhor fase da carreira 

Herói do Bahia na virada sobre o Criciúma, por 2x1, na última rodada da Série B, o atacante Matheus Davó é só felicidade no tricolor. Com os os dois gols marcados sobre o time catarinenses, o jogador tornou-se um dos artilheiros da Série B, com quatro tentos.

Entrevistado nesta terça-feira (7), o atacante de 22 anos que acumula passagens por Guarani, São Bernardo, Corinthians e Philadelphia Union-EUA, garantiu que vive no Esquadrão a sua melhor fase.

"Quando eu cheguei passei por um período de adaptação que é normal. Adaptação ao clube, a forma como o Bahia joga, aos meus companheiros. Graças a Deus esse período passou, já estou adaptado, feliz com o momento que estou passando. Senti o carinho da torcida desde o início e agora é consequência do trabalho e eu estou feliz pelo momento", iniciou Davó.

"É uma fase muito importante da minha carreira. Já tive grandes fases, mas acredito que pelo clube, a camisa que eu estou vestindo, a forma como está sendo, é um momento muito importante para mim", completou.

Com a pontaria calibrada, Matheus Davó mira agora o clássico contra o Sport, nesta quarta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova. Além de toda rivalidade que envolve que o encontro entre tricolores e rubro-negros, ele destaca a importância do triunfo para manter p Esquadrão na parte de time da tabela.

“É um jogo de seis pontos, estamos tratando como um jogo mais importante. Estamos tratando o time deles internamente, estudando e trabalhando em cima da formação do time deles”, concluiu o atacante.