Artilheiro do Bahia, Davó tem proposta para deixar o clube rumo ao exterior

Artilheiro do Bahia na Série B com oito gols, o atacante Matheus Davó pode estar de saída do tricolor rumo ao futebol russo. A informação publicada inicialmente pelo GE diz que o jogador, que está emprestado ao Bahia pelo Corinthians até o final de 2022, recebeu uma proposta de uma equipe da primeira divisão da Rússia.

O Timão negocia com o clube e o tricolor tem prioridade na negociação, mas para ficar com o jogador terá que igualar a proposta enviada pelo time russo. Caso a venda para o exterior se concretize, o Bahia terá direito a uma taxa de vitrine.

Com 23 jogos disputados entre Série B e Copa do Brasil, Davó marcou nove gols e deus três assistências até aqui. A última vez que balançou as redes foi contra o Londrina, no empate em 1 a 1 na última terça-feira (16).

A reportagem do CORREIO entrou em contato com o Bahia para tratar sobre o assunto, mas o clube afirmou que não irá se posicionar sobre o caso.

Antes do jogo contra a equipe paranaense, o atacante chegou a comentar sobre a boa fase que está vivendo no Bahia, com a sua temporada mais goleadora, e afirmou que tinha pretensões de seguir no tricolor, caso fosse possível.

"Eu tô muito feliz aqui, é claro que não depende só de mim, mas a minha vontade é continuar fazendo um bom desempenho, continuar aqui em uma cidade que eu me adaptei, um clube que eu me adaptei, e que eu tenho aquele aquele amor pelo clube. Então tenho vontade de continuar e vamos ver o que tem pela frente", afirmou em coletiva.

A carreira profissional de Davó iniciou em 2019, pelo Guarani, e depois foi comprado pelo Corinthians. Ele voltou a atuar pelo Bugre emprestado, além do São Bernardo-SP e o Philadelphia Union, dos Estados Unidos.