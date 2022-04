Artilheiro do Bahia, Rodallega é xingado por torcedor em festa

Um dos principais jogadores do Bahia na temporada 2022, o colombiano Hugo Rodallega foi hostilizado por um torcedor na noite de sábado (23). O jogador estava em uma área privada de uma festa ao lado da esposa, Carolina, quando foi abordado por um homem, que o xingou. O vídeo do momento circula nas redes sociais.

Artilheiro do time tricolor no ano, com 12 gols em 14 jogos disputados, Rodallega ganhou o apoio de outros torcedores na internet. Após o vídeo viralizar, ele respondeu de forma breve no Twitter: "Falamos no campo".

falamos no campo????????⚽️???? — RODALLEGA⚽️#23 (@hugol1120) April 24, 2022

O jogador atualmente se recupera de um estiramento na coxa direita, sofrido no dia 8 de abril, na estreia do Bahia na Série B, contra o Cruzeiro. De acordo com os médicos do clube, o prazo para a cicatrização da lesão é de cerca de quatro semanas.

Assim, Rodallega só deve iniciar a transição para o campo a partir da segunda semana de maio. Ele foi desfalque nos jogos contra o Náutico e CSA, pela Série B, e Azuriz, pela Copa do Brasil.

Na manhã deste domingo (24), o colombiano voltou às redes sociais, e publicou um vídeo do seu trabalho de recuperação, na reapresentação do elenco do Bahia no CT Evaristo de Macedo.