Artilheiro do Vitória na Série C, Rafinha tem edema na coxa e faz tratamento intensivo

O elenco do Vitória ganhou folga nesta terça-feira (6), mas quatro jogadores precisaram comparecer à Toca do Leão por ordens médicas. Os laterais Iury e Guilherme Lazaroni, o zagueiro Marco Antônio e o atacante Rafinha estiveram no clube para realizar tratamento.

O lateral direito Iury está com dor no joelho. O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni reclamou de dor muscular. O zagueiro Marco Antônio está com um edema no pé e o atacante Rafinha com dor na coxa.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, Rafinha tem um edema na coxa e será avaliado diariamente. Os outros ainda passarão por exames.qw

O grupo rubro-negro se reapresenta na manhã de quarta-feira (7), quando foca nos ajustes para o jogo contra o ABC, sábado (10), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal. As equipes se enfrentaram no último domingo (4) e o jogo terminou empatado em 0x0, no Barradão.

Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado do Grupo C, atrás do líder ABC, dono de sete pontos, e do Figueirense, que soma seis. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.