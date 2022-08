Artilheiro tricolor, Davó garante elenco em 'clima de decisão' contra o Londrina

Matheus Davó saiu do banco de reservas e garantiu, mais uma vez, os três pontos para o Bahia neta Série B. Após a boa atuação diante do Ituano na Fonte Novam na última sexta-feira (12), o atacante vive a expectativa de voltar ao time titular de Enderson Moreira diante do Londrina, nesta terça-feira (16).

Artilheiro do Bahia no Brasileiro, com sete gols em 23 partidas, Davó afirmou que manteve a mesma intensidade nos treinamentos durante a fase fora do time titular e disse respeitar a decisão do treinador.

“Eu acho que todo jogador almeja ser titular, ainda mais em uma grande equipe como é o Bahia. Então eu sigo trabalhando, sigo aproveitando minhas oportunidades e também respeitando. Acho que no tempo certo as coisas se encaixam e isso não muda meu jeito de trabalhar, meu jeito de desempenhar. É tudo em prol do Bahia, estou aqui pra ajudar”, explicou.

Para a partida contra o Londrina, o atacante garantiu que o elenco vai em clima de decisão e ressaltou a importância de vencer para ampliar a vantagem para as equipes fora do G4. “A gente veio aqui [em Londrina] com um clima de decisão, a gente sabe que é um jogo muito importante e que a gente pode se distanciar cada vez mais do quinto colocado. E o nosso objetivo é ter essa folga de pontos, buscando sempre o topo. Também estamos defendendo uma segunda colocação, estamos todos com o objetivo de sair aqui com o triunfo”, completou.

Com 43 pontos, o Bahia é o 2º colocado e o Londrina é o 5º, com 34. Caso vença, a diferença do tricolor aumenta para 12 pontos.

E a boa fase vivida no Bahia é motivo de felicidade para Davó, que valorizou o carinho da torcida dentro e fora dos gramados. "É muito gratificante. Quando eu vou sair na rua com minha família todo mundo é bem tratado, torcedores sempre dando palavras de apoio. Quando eu cheguei eu cheguei aqui no Bahia e os gols não estava saindo ainda, muitos falavam que eu estava jogando bem e que os gols iam começar a sair. Estou muito feliz com essa evolução, com essa paciência que a torcida teve comigo e espero retribuir cada vez mais", afirmou.

"Já joguei muitos jogos da temporada os 90 minutos. Estou bem fisicamente e é questão de momento. Acho que na hora certa as coisas de encaixam", diz Davó sobre sua condição física e sobre a chance de voltar como titular

Essa é sua fase mais goleadora da carreira como profissional. O atacante lembrou da fase de amadurecimento que passou ao longo dos anos e disse que os resultados da atual temporada são frutos de muita paciência e aprendizado.

“Acho que foi preciso foco e paciência para as peças irem se encaixando, ouvir os conselhos… Acho que não tenho nem 100 jogo na carreira, eu precisava desse desenvolvimento, e o Bahia me deu todo o suporte para eu conseguir ir melhorando cada vez mais”.

Sobre os seus próximos passos e sua continuidade no clube, Matheus Davó afirmou que tem vontade de seguir vestindo a camisa tricolor, se sente adaptado ao Bahia, mas reconhece que não depende apenas de si para renovar. "Eu tô muito feliz aqui, é claro que não depende só de mim, mas a minha vontade é continuar fazendo um bom desempenho, continuar aqui em uma cidade que eu me adaptei, um clube que eu me adaptei, e que eu tenho aquele aquele amor pelo clube. Então tenho vontade de continuar e vamos ver o que tem pela frente", concluiu.