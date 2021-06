Artista baiano utiliza óleo que atingiu o litoral do Nordeste para criar obra de arte

(Divulgação)

Obra de Vinicius S.A. com tubos de vidro e óleo extraído do mar

Uma obra do artista visual Vinicius S.A., criada a partir de restos de petróleo coletados no litoral nordestino durante a tragédia de vazamento de óleo em 2019, será exposta na SP-Arte Viewing Room 2021, que acontece em ambiente virtual de 9 a 13 de junho de 2021. A obra inédita, intitulada Petróleo 19, integra a série Commodities, formada por pipetas de vidro preenchidas com petróleo cru que, ordenadas, são apresentadas em forma de código de barras. Segundo o artista, que levou alguns meses para concluir a obra, o processo de criação foi bastante doloroso.

(Divulgação)

Imagem da obra de Vinicius S.A.

“Foram centenas de toneladas de óleo denso que até hoje não sabemos quem foram os responsáveis nem as consequências reais do impacto causado ao meio ambiente pelo desastre", diz Vinicius S.A.. Outras obras da série Commodities, de Vinicius S.A., que tiveram o meio-ambiente como tema, já foram apresentadas em exposições no Ecomuseu de Itaipú, em Foz do Iguaçu (PR), e na Galeria Paulo Darzé, em Salvador. A primeira intitulada Água (feita com água do Rio Paraná), e a outra, batizada de Mata, criada com vestígios de Mata Atlântica.

Lina Bo Bardi

A arte e arquitetura tumular de autoria de Lina Bo Bardi (1914-1992) é tema de pesquisa acadêmica da arquiteta e urbanista Brunna Heine, da Universidade Federal de São Paulo, que desembarcou ontem na capital baiana para visitar o mausoléu da família Odebrecht, no Campo Santo, projetado por Lina. Além deste, a italiana que viveu na Bahia, também projetou o mausoléu da família Robell, em São Paulo. O estudo vai refletir sobre o pensamento projetual de Lina Bo Bardi frente a demandas de comitência que mobilizam referências religiosas e socioculturais como um desdobramento das relações entre modernidade, memória, o sacro e o laico na produção arquitetônica e artística. Segundo a pesquisadora, o trabalho investiga e analisa a relação entre a arquiteta e as duas família.

Memória do Circo

O Centro de Memória do Circo de São Paulo, em parceria com a produtora Tenda dos Milagres Filmes, foi a campo com o Programa Emergencial da Memória do Circo Brasileiro e ouviu 40 artistas em todo o país. No trabalho, produzido na Bahia, foram ouvidos circenses com idades entre 60 e 89 anos. O principal objetivo do projeto foi salvaguardar a memória ameaçada pela pandemia, que afetou mais a população idosa. O lançamento está previsto para o próximo dia 12, às 19h, no youtube.com/user/memoriadocirco.

(Divulgação)

Tivoli Ecoresort Praia do Forte celebra Dia dos Namorados

Serviço personalizado

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte Bahia já entrou no clima do Dia dos Namorados com o lançamento de experiências gastronômicas românticas com cenários deslumbrantes e serviço personalizado disponibilizados aos hóspedes e, pela primeira vez em sua história, também aos não hóspedes, para que todos possam aproveitar o resort.

(Divulgação)

Uran Rodigues (sentado) com Adelmo Casé e Clarissa Napolli

Esporte

Os empresários Gerson, Rosângela, Luiz e Jorge Bulos inauguraram na Pituba mais um unidade da Casa Esportiva. Maior loja do segmento na Bahia, com mais de 60 anos de história, a nova loja conta com produtos que vão do futebol ao boxe. O mailing da festa de abertura foi assinado por Uran Rodrigues.

(Divulgação)

A bailarina de flamenco Ale Kalaf

Movimento e Palavra

A atriz, coreógrafa e diretora teatral Clarisse Abujamra e a bailarina Ale Kalaf abrirão o Festival de Rua Online que acontece de 11 a 13 de junho, das 17h às 21h, no canal do Festival de Rua, no Youtube. Para o evento, serão montados nove pontos de apresentação sem a presença do público. Nesta edição, serão 22 atrações, com 10 grupos se apresentando por dia, com duas a três intervenções de cada um. A realização é da Selma Santos Produções.

Recital

Seis artistas do primeiro time do teatro baiano farão leitura do áudio livro Segredos do Vento do roteirista e cineasta José Araripe Júnior. O lançamento acontece nesta quarta-feira (9), ás 19h30 no instagram @segredosdovento com a participação de Gideon Rosa, Mariana Moreno, Analu Tavares, Duda Woyda e Lis Schwabacher. O link do áudio livro estará em https://www.youtube.com/channel/UCZadHLhfRF7v4nCw6Ub4o4g

Infância

A psicanalista Claudia Mascarenhas, criadora do Viva Infância, lança, no dia 13 de junho, às 17h, o livro infantil O Menino Polvo, resultado de mais de 30 anos de atuação da especialista na área da infância. O lançamento acontecerá no canal youtube da Casa Rosa Salvador.

Residência artística

Quatro mulheres são as novas residentes do Programa de Residência Artística Vila Sul, projeto do Goethe-Institut Salvador-Bahia que completa cinco anos em 2021 e atinge a marca de 106 participantes. Caroline Ribeiro, Ivana Magalhães, Marília Reis e Tata Ribeiro usarão a sustentabilidade como eixo central desta edição que, pela primeira vez, será formada apenas por mulheres negras nascidas na Bahia. No próximo dia 10 elas participam de uma live de apresentação dos seus projetos. O bate-papo será mediado pela jornalista Luana Assiz, com transmissão pelo canal do Goethe-Institut Salvador-Bahia no Youtube (www.youtube.com/c/GoetheBahia/).

(Divulgação)

Fotógrafo e ativista Genilson Coutinho

Fotografia e ativismo

O fotógrafo e ativista LGBTQIA+ Genilson Coutinho vai usar suas fotografias para ajudar entidades que cuidam de pessoas vivendo com HIV, como a Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM) e a Casa de Apoio e Assistência ao Portador do Vírus HIV/AIDS (CAASAH). As fotografias ilustram canecas que podem ser trocadas por duas latas de leite em pó. A iniciativa tem apoio do Salvador Bahia Airport, integrante da rede Vinci Airports, que custeou 150 canecas. Em paralelo à ação, os funcionários do aeroporto doarão cestas básicas para as entidades IBCM e CAASAH.

Jantar dos namorados

O Fera Palace Hotel preparou jantar especial para celebrar o Dia dos Namorados com menu elaborado pelo chef Fabrício Lemos que agora comanda o restaurante do hotel. Os casais que quiserem usufruir ainda mais da infraestrutura do hotel podem aproveitar o Fera a Dois, pacote que inclui duas diárias com direito a espumante, flores, chocolate, frutas, jantar e drink no lounge.