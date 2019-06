Artista plástico paulista Vik Muniz traz duas exposições para Salvador no começo de julho

(Divulgação)

Vik Muniz adquiriu uma casa no Santo Antônio Além do Carmo

Duas exposições do artista plástico Vik Muniz - um dos brasileiros mais prestigados no mercado internacional - serão inauguradas no começo de julho em Salvador. No dia 4, o paulista apresenta, a partir das 19h, na Galeria Paulo Darzé, a mostra Handmade, um apanhado de 17 obras de sua fase atual. Já no dia seguinte, 5 de julho, a partir das 19h, será aberta a exposição Imaginária, que ocupará o casarão principal e a capela do Solar do Unhão, no Museu de Arte Moderna. Em Imaginária, Muniz revisita ícones da arte sacra clássica, ignorados pela produção contemporânea. Feitas a partir de colagem de fragmentos de outras obras de arte, as peças foram exibidas no ano passado na Capela Santa Ignez, no Rio de Janeiro. A mostra da galeria fica em cartaz até 10 de agosto, enquanto a do MAM poderá ser visitada até 31 de agosto.



(Divulgação)

Obra sacra de Vik Muniz criada para homenagear a mãe

Afeto

Vik Muniz tem uma relação afetuosa com a Bahia, tanto que no ano passado adquiriu uma casa no bairro do Santo Além do Carmo, que está em obras e que pretende transformar na sua segunda residência. Seu trabalho está presente nas coleções de grandes museus internacionais como o Art Institute of Chicago, J. Paul Getty Museum, Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art (New York), MAM de São Paulo, e o Victoria and Albert Museum em Londres. Além da atividade artística, Vik está envolvido em projetos sociais e educacionais no Brasil e nos Estados Unidos. Seu documentário Lixo Extraordinário foi indicado ao Oscar de melhor documentário e ganhou o premio do público no Festival de Sundance de melhor filme.

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Estilistas Soudam vai levar coleção para a França

Ismael Soudam cresceu assistindo sua mãe costurar. Enquanto acompanhava as peças ganhando forma, o menino nascido em Salvador, ia criando seus próprios desenhos de roupas. Aos 17 anos, já se considerava estilista. Cheio de autoconfiança se apresentou numa tradicional loja de tecidos com uma pasta com seus desenhos embaixo do braço e pediu emprego. Os donos gostaram e ele foi contratado. Começava ali a carreira do figurinista que hoje, aos 45 anos, tornou-se um estilista consagrado e um dos mais disputados por artistas da música, teatro e dança. Da Bahia e do sudeste. Em parceria com Valeria Kaveski, criou a Soudam e Kaveski, grife que fez história na Bahia. Há 11 anos, decidiu seguir carreira solo e abriu a Soudam, marca de moda praia que possui uma loja showroom no Porto da Barra há 4 anos. É lá que costuma recebe personalidades como Luana Piovani, Astrid Fontenelle, dentre outros. Agora chegou a vez do baiano levar suas criações para o berço da moda, a França. No próximo dia 21, ele desembarca em Nantes com a coleção Resort 2019, para um desfile que reunirá outras grifes brasileiras. O evento, batizado de Brasil Plural, vai reunir criadores das mais diversas linguagens artísticas.

Quem sabe, sabe!

Os diretores de jornalismo Eurico Meira da Costa, da TV Bahia, e Silvana Oliveira, da Rádio Sociedade, são os convidados da Associação Baiana do Mercado Publicitário para um bate-papo ao vivo sobre reputação no novo cenário do jornalismo influenciado pelas redes sociais, mídias online e fake news. O encontro acontece no programa Quem sabe faz a live, na terça-feira (18), às 15h30, nas redes sociais da entidade.

(Divulgação)

Eurico Meira é diretor da TV Bahia

Prestígio em alta

A equipe do Fasano está preparando um cenário inspirado no icônico bar Baretto do Fasano São Paulo na unidade baiana para festejar o aniversário da promoter Licia Fabio, no próximo dia 16. A festa, que terá um cardápio especial preparado pelo chef Lomanto Oliveira, vai reunir 120 convidados que serão brindados com a alegria da aniversariante e embalados por uma banda de jazz.

(Foto:Sidney Haack/Divulgação)

Licia Fabio vai comemorar aniversário no Hotel Fasano

Tentáculos

Claudia Giudice e Nil Pereira começaram a traçar um projeto de expansão de sua charmosa Pousada A Capela, para além de Arembepe. As empresárias adquiriram um apartamento no Atlantic Tower, em Ondina, e decoraram no mesmo estilo e padrão da pousada para oferecer mais uma opção de hospedagem a seus clientes que quiserem pousar na capital. De acordo com Nil, este é um projeto piloto. “Estamos apostando nessa novidade e, dando certo, partiremos para novas aquisições de imóveis em Salvador”, diz.



Café com arte

A Triângulo Galeria de Arte, do fotógrafo Álvaro Vilela, acabou de abrir um café pra lá de charmoso na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho. No próximo dia 12, das 20h à meia-noite, o espaço promoverá um jantar à la carte especial para os namorados com direito a música ao vivo. O menu será assinado pelo chef Takuyra Dantas e vai custar R$ 200 por casal. Para reservar é só falar com Carol Barbosa no telefone 71 99907 0533.

Mais +

O Terreiro de Jesus está um brinco! A obra de requalificação entregue pela Prefeitura de Salvador à população na semana passada, deixou a praça reluzente. Agora é preciso que as pessoas que vivem em outros bairros da cidade ocupem o lugar que, além de ser belíssimo, reúne vários atrativos como restaurantes, bares, igrejas e muita história. Não dá para ignorar a beleza do nosso Centro Histórico.

Menos -

Com a revitalização do Terreiro de Jesus não cabe mais shows com multidões naquela área. O Centro Histórico já possui praças com vocação para grandes eventos, portanto o Terreiro merece sediar concertos, feiras de artesanato, teatro de rua, festivais de cultura e arte e até shows e apresentações, mas que sejam suaves e intimistas como merece um patrimônio mundial.