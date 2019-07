Artistas fazem campanha por cancelamento de rodeio em cidade do Rio

A Justiça determinou a suspensão do Rodeio de Araruama, no Rio de Janeiro, que estava marcado para acontecer dos dias 26 a 28 de julho. Uma campanha contra a realização do evento aconteceu nessa última semana, inclusive envolvendo artistas como Paolla Oliveira, Paula Burlamaqui e Evandro Mesquita.

A decisão determina que em caso de descumprimento o município pague multa de R$ 352 mil. O documento diz ainda que o evento pode acontecer se o município apresentar três itens. O primeiro é depósito judicial acautelatório de pelo menos metade do valor da multa pela empresa contratada ou pela prefeitura; licença da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em prol do evento emitida há mais de 30 dias; e apresentação de planilha especificando com clareza as efetivas obrigações de responsabilidade da contratada, do Município e do Estado, com seu custo estimado, bem como toda a logística do evento.

"A gente não deve se divertir às custas do sofrimento dos animais", diz Paolla Oliveira em vídeo divulgado nas redes sociais. "Rodeio não é cultura, é tortura". "O rodeio está suspenso, mas não está cancelado e estão tentando de todas as maneiras derrubar a liminar. Não podemos permitir. Basta de crueldade!", compartilhou Burlamaqui.

Veja: