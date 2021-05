Artistas negras e afro-ameríndias estrelam Mostra Frequências Preciosas 

A Mostra Festival Frequências Preciosas, que acontece entre os dias 21 e 23 de maio, às 19h, pelo YouTube, terá como foco a música feminina, preta e independente. Realização da plataforma Frequências Preciosas (@frequenciaspreciosas), a Mostra reúne seis cantoras baianas em uma celebração à arte de mulheres negras e afro-ameríndias da música brasileira independente. Na programação, pocket shows das artistas Aiace, Amanda Rosa, Iane Gonzaga, Ivana Gaya, Viviane Pitaya e Emillie Lapa.



Inteiramente gratuito, O Festival integra a programação do 1º Congresso Frequências Preciosas, evento realizado em março que movimentou a cadeia produtiva da música independente, durante três dias intensos de programação, com palestras e mesas-redondas que envolveram 15 especialistas, e reunindo mais de 250 participantes, entre artistas e profissionais de música de todo o país.



Uma plataforma de ações culturais, com difusão, formação e pesquisa, o projeto Frequências Preciosas desenvolve, desde maio de 2020, quando foi criado pela artista baiana Viviane Pitaya, um trabalho de mapeamento e divulgação de produções musicais em todo o Brasil. A iniciativa já mapeou mais de 500 cantoras-compositoras negras e afro-ameríndias da cena independente ao redor do Brasil e divulgou trabalhos de 50 delas, de 37 cidades e 14 estados diferentes.



Programação - Com apresentação da rapper baiana Udi Santos, a Mostra Festival Frequências Preciosas contará com três dias de programação on-line e gratuita, entre dos dias 21 e 23 de maio, transmitida pelo canal oficial do Frequências Preciosas no YouTube (bit.ly/3hn64Sv), sempre a partir das 19h. As artistas Aiace e Amanda Rosa abrem a programação na sexta-feira (21). Ambas acabam de lançar trabalhos bastante recentes. Aiace acaba de lançar “Amarelocura”, primeiro single de seu novo trabalho solo, o segundo da carreira. Já “Dança do Viver” marca o novo lançamento de Amanda Rosa, música que conta com clipe especial lançado no Dia das Mães.



No sábado (22), é a vez de Iane Gonzaga e Ivana Gaya comandarem os shows do Frequências. Cantora, compositora e musicista, Iane Gonzaga está prestes a lançar seu primeiro EP “Territóriamente”, mas já antecipou a faixa “Colé de Mermo”, disponível em todas as plataformas. Também em todos os streamings de música, “Magia Negra” é o EP mais recente de Ivana Gaya, que apresenta um pouco dele no pocket.



Fechando a programação, no domingo (23), também a partir das 19h, a Mostra traz as apresentações de Viviane Pitaya, idealizadora do projeto, e Emillie Lapa. A cantoautora, Viviane Pitaya tem “Chá de Camomila” como um dos seus lançamentos mais recentes. “Morro” é o trabalho mais recente de Emillie Lapa que traz um para o palco também um pouco do seu trabalho como percussionista.



Serviço:

Mostra Festival Frequências Preciosas

Data: 21 a 23 de maio de 2021(sexta-feira a domingo)

Horário: 19h

Plataforma: YouTube Frequências Preciosas - bit.ly/3hn64Sv

Mais informações: www.frequenciaspreciosas.com.br/congresso

Evento Gratuito